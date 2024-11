Rússia relata dois novos ataques ucranianos com mísseis americanos ATACMS

O Exército russo anunciou, nesta terça-feira (26), que a Ucrânia lançou, nos últimos dias, outros dois ataques contra o seu território utilizando mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas atacaram, em 23 de novembro, "instalações" na região fronteiriça russa de Kursk, perto do vilarejo de Lotarevka, 37 quilômetros a noroeste da cidade de Kursk, e em 25 de novembro lançaram outro ataque ao aeródromo de Kursk-Vostochny.

Em um gesto incomum, o ministério admitiu que vários mísseis "atingiram os seus alvos" e relatou dois soldados russos feridos e um radar danificado.

Em 23 de novembro, três dos cinco mísseis ATACMS disparados foram derrubados pela defesa antiaérea russa. No dia 25 de novembro, sete de oito foram interceptados, segundo a mesma fonte.

"A análise dos locais atacados permitiu confirmar que as Forças Armadas ucranianas utilizaram mísseis táticos operacionais ATACMS de fabricação americana", disse o ministério russo.

Também garantiu que está "preparando uma resposta" a estes ataques.

O primeiro ataque ucraniano com mísseis ATACMS ocorreu em 19 de novembro. Em 21 de novembro, as forças de Kiev dispararam mísseis Storm Shadow de fabricação britânica contra a Rússia.

A Rússia respondeu disparando um míssil balístico hipersônico de alcance intermediário em 21 de novembro contra uma instalação militar na cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia.

bur/avl/mb/fp/aa/dd/aa

© Agence France-Presse