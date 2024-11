Petróleo sobe com atenção dividida entre Rússia e potencial cessar-fogo de Israel

Os contratos futuros do petróleo subiam na manhã desta terça-feira, com as atenções divididas entre um potencial cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah e as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. "Um acordo no Oriente Médio também poderia ajudar a reduzir as tensões entre Israel e o Irã e diminuir significativamente os riscos de abastecimento regional para o mercado petrolífero em termos imediatos", afirmam os analistas do ING em nota.

Entretanto, os investidores também estão atentos aos riscos para a oferta russa e aguardam o próximo movimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) neste próximo fim de semana, com a maioria dos analistas esperando que o grupo adie ainda mais o aumento de produção planejado.

Às 6h24 (de Brasília), o barril do WTI para janeiro subia 0,67%, a US$ 69,39, e o do Brent para igual mês avançava 0,67%, a US$ 73,49.

*Com informações da Dow Jones Newswires