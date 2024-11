ONU pede 'cessar-fogo permanente' no Líbano, Israel e Gaza

A ONU reiterou nesta terça-feira (26) o apelo por um "cessar-fogo permanente" no Líbano, Israel e Gaza, algumas horas antes de um possível anúncio de trégua entre o Estado hebreu e o movimento islamista pró-Irã Hezbollah.

"A única forma de acabar com o sofrimento dos povos, de todos os lados, é um cessar-fogo permanente e imediato em todas as frentes, no Líbano, em Israel e em Gaza", declarou Jeremy Laurence, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

