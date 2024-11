Ibovespa avança na abertura com endosso de commodities e à espera de pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, tendo com pano de fundo o sinal positivo de commodities como minério de ferro e petróleo, enquanto agentes financeiros aguardam anúncio do pacote fiscal.

Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que fechou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva as últimas pendências em torno do pacote de contenção de gastos e que o governo estará pronto para divulgar as medidas nesta semana.

Às 10h09, o Ibovespa subia 0,36%, a 129.496,22 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, avançava 0,34%.

(Por Paula Arend Laier)