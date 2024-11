Dieta e 'quarto' exclusivo: como vive vaca que vale R$ 21 milhões

Do UOL, em São Paulo

A vaca goiana Viatina-19 FIV Mara Móveis é considerada a mais valiosa do mundo —pelo menos enquanto o valor de uma concorrente de peso, a Carina FIV do Kado, comercializada na última semana, não for registrado pelo Guinness World Records.

A venda de um quarto dos direitos de Carina foi feita por R$ 6,01 milhões em um leilão — o negócio projeta que o valor total do animal bata R$ 24 milhões. A atual recordista Viatina-19 teve sua terça parte arrematada por R$ 7 milhões no ano passado, o que fez com que sua avaliação total chegasse aos R$ 21 milhões.

Como vive Viatina-19

Vaca vive em Uberaba (MG). Ela dorme em uma baia individual cercada por tela e borracha para garantir sua segurança e evitar a entrada de animais indesejados, como insetos e roedores. Lorrany Martins, presidente da fazenda Napemo, disse em entrevista ao UOL em março que a baia é forrada com palha de arroz para maior conforto e dá acesso a outros animais nas laterais, para que ela possa interagir com eles.

Recebe dieta equilibrada com ração de qualidade, sais minerais e água limpa, tudo monitorado 24 horas por dia por câmeras. Além disso, ela tem acesso a um piquete particular, onde pode pastar livremente e tomar sol.

Para prevenir doenças e imprevistos, tem acompanhamento veterinário mensal com exames de sangue e avaliação clínica. "Prezamos muito pelo bem-estar de todos os animais da fazenda, e com a Viatina não é diferente. Acreditamos que um animal feliz e saudável é um animal produtivo", afirmou Lorrany na época.

Viatina tem um apetite voraz e adora comer. "Brincamos que ela fica emburrada quando precisamos controlar sua alimentação para que ela perca peso. Afinal, uma vaca gorda não é saudável como um humano. Sua dieta é relativamente comum, mas sempre cuidadosamente planejada para atender às suas necessidades específicas. Todos os ingredientes são balanceados e proporcionam tudo o que ela precisa para se manter saudável e feliz."

Vaca tem genética impecável, segundo Lorrany. Ela possui características raciais que impressionam até mesmo os leigos. Sua linha de dorso é considerada impecável: comprimento ideal, costela aberta, ossatura forte e aprumos perfeitos. Tudo isso a define como um animal de raça pura.

Sua expressão racial é tão marcante que, mesmo para quem não entende de animais, a Viatina se destaca. Basta um olhar para qualquer pessoa reconhecer sua beleza e grandiosidade. Ela é majestosa, como se estivesse sempre pronta para ser filmada, ela é 'posuda', parece que fica posando para as câmeras. Ela tem um olhar imponente e uma expressão forte, e isso conta muito nas características da raça Nelore.

Lorrany Martins, em março

Animal é 'multiplicadora de excelência'. Segundo Lorrany, a Viatina-19 transmite com maestria sua genética superior para suas filhas, garantindo a perpetuação de suas qualidades excepcionais.

Informações sobre ela

Peso: 1100 kg

Comprimento: 187 cm

Altura Anterior: 151 cm

Altura Posterior: 162 cm