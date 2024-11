Comércio de bens e serviços do G20 mostra expansão no 3º trimestre, diz OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informou que o comércio de mercadorias de países pertencentes ao G20 se expandiu no terceiro trimestre de 2024, após desempenho misto no trimestre anterior. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 26, a instituição menciona que as exportações de mercadorias cresceram 0,4% em comparação com o segundo trimestre deste ano, enquanto as importações aumentaram 1,5% no mesmo período.

A OCDE atribui o aumento, em grande parte, ao crescimento do comércio na América do Norte e na Europa.

Já as exportações de serviços avançaram 2,8%, apoiadas pelo forte crescimento das exportações na China, enquanto as importações se expandiram 1,4%.

Nos Estados Unidos, o comércio de mercadorias cresceu tanto para exportações (2,5%) quanto para importações (3,1%), impulsionado pelo forte comércio de bens de capital.

De acordo com o relatório, as exportações de serviços aumentaram 1,3% no país. Na União Europeia, as exportações de mercadorias expandiram em 1,8%, enquanto a China enfrentou contração, com as exportações do mesmo setor diminuindo 3,4% e as importações caindo 2,0%.