BC comunica 'incidente de segurança' com dados Pix na Cronos Instituição de Pagamentos

O Banco Central informou nesta terça-feira, 26, que houve um "incidente de segurança" com dados cadastrais vinculados a 1.378 chaves Pix na Cronos Instituição de Pagamentos. As informações expostas incluem nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência e número da conta.

Dados sensíveis - como senhas, saldos financeiros e outras informações sob sigilo bancário - não foram expostos, segundo o BC.

As informações vazadas não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras, afirmou a autarquia.

"O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", disse a instituição, por meio de nota.