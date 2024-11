Ucrânia afirma ter atacado um depósito de combustível na Rússia

Drones ucranianos atacaram um depósito de combustível na região russa de Kaluga na manhã desta segunda-feira (25), disse uma fonte da inteligência militar de Kiev, enquanto novos bombardeios russos deixaram dezenas de pessoas feridas na Ucrânia.

"O alvo do ataque foi o depósito de petróleo" do grupo Kaluganefteprodukt, que "está envolvido no apoio à agressão armada da Rússia contra a Ucrânia", disse a fonte à AFP.

O bombardeio causou "destruições" significativas nas instalações, localizadas em uma região ao sul de Moscou, capital russa.

O governador da região indicou que a defesa aérea derrubou oito drones nos subúrbios de Kaluga.

A "queda de escombros" destes dispositivos provocou um incêndio em uma "empresa industrial" e as chamas foram extintas após várias horas, disse o governador, Vladislav Chapchan.

Horas depois, os bombardeios russos feriram 23 pessoas em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia localizada no nordeste do país, perto da fronteira com a Rússia, e pelo menos outras seis em Odessa, uma cidade portuária às margens do mar Negro, segundo as autoridades regionais.

Desde domingo, "a Rússia utilizou cerca de 150 drones de combate, bombas aéreas e mísseis contra mais de dez das nossas regiões", informou um comunicado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O Exército russo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, avança há meses na frente leste da ex-república soviética. Também intensificou seus bombardeios nas últimas semanas.

