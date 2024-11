Black Friday: PS5 está por R$ 2.999; jogos e acessórios têm até 57% OFF

Nesta Black Friday diversos produtos PlayStation estão com desconto, incluindo o PS5 Slim, que está com o valor mais baixo que já vimos (R$ 2.999). Para te ajudar a economizar, o Guia de Compras UOL separou ofertas em consoles, acessórios e jogos.

Entre os produtos selecionados estão acessórios projetados para o PlayStation 5, que prometem garantir uma experiência mais imersiva, com recursos como resposta tátil e qualidade visual. Veja a lista completa:

PlayStation 5

Console com design compacto, inclui áudio 3D e gráficos em 4K.

Menor e mais compacto que o PlayStation 5 padrão.

Espaço de armazenamento de 1 TB.

Não possui entrada para disco, sendo apenas compatível com jogos digitais.

Jogos: "Returnal" e "Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão".

Também possui áudio 3D e gráficos de alta resolução.

Possui 825 GB disponíveis no SSD.

Jogos em disco ou digitais funcionam no console.

Acompanha os jogos "Returnal" e "Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão".

Acessórios

Controles sem fios com design intuitivo.

Possuem resposta tátil, vibrações responsivas e que simulam fatores ambientais dos jogos.

Com microfone embutido e entrada para headset.

Possui alto-falantes planares magnéticos, que reproduzem a sonoridade ambiente.

Tecnologia PlayStation Link: conexão sem fio rápida, de latência ultrabaixa e sem perdas em console, PC, Mac e também no reprodutor remoto.

Com cancelamento de ruído aprimorado por IA.

Permite acessar aos jogos do PS5 pelo Wi-Fi doméstico, sem precisar de uma TV.

O controle sem fio possui resposta tátil, gatilhos adaptáveis e vibrações responsivas.

Tela LCD de 8 polegadas com resolução Full HD (1080p).

Possui lentes OLED com resolução de 2.000 x 2.040 por olho.

Sistema de vibração no headset e campo de visão de 110° graus.

Com recurso de detecção de movimento dos olhos, resposta tátil de headset, áudio em 3D e controles intuitivos.

Jogos compatíveis com o PlayStation 5

Jogos adaptados para o PlayStation 5.

Possuem diferentes classificações etárias.

Assinaturas do PlayStation Plus estão com desconto na Black Friday

Na Black Friday, todos os planos do PlayStation Plus estão com preços especiais. Para quem ainda não possui o serviço, esta é a oportunidade de adquirir a assinatura anual com descontos atrativos: 20% no plano Essential, 25% no plano Extra e 30% no plano Deluxe.

Confira os valores promocionais (anual):

Essential: de R$ 278,90 por R$ 223,90

Extra: de R$ 475,90 por R$ 356,90

Deluxe: de R$ 538,90 por R$ 377,90.

