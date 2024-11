Pacheco sobre Arthur Lira: divergências políticas sempre foram respeitosas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), avaliou sua relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), como positiva ao longo do seu mandato. "Buscamos sempre nos respeitar. Tivemos divergências políticas, que foram noticiadas, mas sempre respeitosas", explicou aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), em entrevista no podcast PODK Liberados, exibida na RedeTV! e no YouTube na noite do domingo, 24. "Agradeço a civilidade e respeito com que me tratou ao longo desses anos", acrescentou ainda.

Pacheco também destacou como seus maiores desafios na presidência da Casa o combate à pandemia da covid-19 e os atos antidemocráticos do 8 de Janeiro.

Disse, ainda, que o enfrentamento a tais atos não está relacionados apenas à data, mas também a ataques constantes às urnas, às instituições e às minorias, além da atual investigação da Polícia Federal a um possível golpe de Estado e tentativas de assassinato ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

"Isso está sendo combatido à luz desses crimes graves de violação da democracia", afirmou Pacheco.