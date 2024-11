Pacheco afirma que vício em apostas precisa ser combatido pelo Estado brasileiro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o vício em apostas esportivas é um problema nacional e que precisa ser combatido pelo Estado brasileiro. "Houve um erro na política nacional ao não legalizar os jogos no Brasil, ao preferir aprovar as apostas esportivas que colocaram o cassino dentro da casa das pessoas", disse aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), em entrevista no podcast PODK Liberados, exibida na RedeTV! e no YouTube na noite do domingo, 24. O parlamentar acrescentou ainda que cassinos ao menos gerariam emprego e turismo.

"Muitas pessoas estão perdendo o controle, se viciando nas apostas. Isso precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro", avaliou Pacheco.

Sobre a manipulação de resultados de jogos esportivos, especialmente no futebol, destacou ainda a necessidade de evitar que se acabe com o esporte, que considera um "ativo nacional".

"Sou defensor da tese de que, mesmo com essas ideias, se não resolvermos essas apostas esportivas precisamos cogitar proibir", afirmou Pacheco. "É uma discussão que se alonga, mas algo precisamos fazer. Temos que agir urgentemente em relação ao tema, com limitações para afastar esses males. Eu considero esse um grande desafio que temos, como de definir se vamos legalizar ou não", concluiu.