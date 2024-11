Lula edita MP com R$ 118,206 milhões em novo crédito extra para o RS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a Medida Provisória 1.275 para abrir novo crédito extraordinário de R$ 118,206 milhões para ações de recuperação e gestão no Rio Grande do Sul. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), R$ 107 milhões serão destinados ao Ministério da Integração Nacional para "apoio à realização de estudos, projetos e obras dos entes federados para contenção ou amortecimento de cheias e inundações e para contenção de erosões marinhas e fluviais".

Os R$ 11,2 milhões restantes serão usados em ações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Defensoria Pública da União no Estado.