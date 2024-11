Lula e Haddad se reúnem hoje para discutir cortes no Orçamento

Do UOL, em São Paulo (SP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem duas vezes nesta segunda-feira (25) para definir os últimos detalhes dos cortes de gastos para o cumprimento das metas do arcabouço fiscal em 2025 e 2026.

O que vai acontecer

Previsão é de que o anúncio aconteça nesta semana. Inicialmente previsto para ser divulgado após as eleições municipais, as definições e arrastaram devido a divergências entre a equipe econômica e os ministérios afetados.

Medidas envolvem corte de R$ 70 bilhões no Orçamento. O montante total deve ser dividido entre uma contenção de R$ 30 bilhões no próximo ano e de R$ 40 bilhões em 2026. Os valores são uma estimativa com base nas recentes declarações ministeriais.

Lula e Haddad definem últimos destalhes nesta segunda-feira. Pela manhã, também participam do encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), além de um representante do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Martelo deve ser batido em encontro com 11 ministros. Em reunião marcada para começar às 15h30, Lula e Haddad se reúnem com os comandantes da Casa Civil, da Defesa, da Agricultura e Pecuária, da Educação, da Saúde, de Minas e Energia, da Gestão e da Inovação em Serviços, da Ciência, Tecnologia, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Secretaria de Comunicação Social.