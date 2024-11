Líder supremo do Irã pede sentença de morte para líderes israelenses

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, que apoia os militantes do Hamas e do Hezbollah que lutam contra Israel em Gaza e no Líbano, disse nesta segunda-feira que sentenças de morte deveriam ser emitidas para os líderes israelenses, e não mandados de prisão.

O aiatolá Ali Khamenei estava comentando sobre uma decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir mandados de prisão na quinta-feira para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seu ex-chefe de Defesa e um líder do Hamas, Ibrahim Al-Masri.

"Eles emitiram um mandado de prisão, mas isso não é suficiente... A sentença de morte deve ser emitida para esses líderes criminosos", disse Khamenei, referindo-se aos líderes israelenses.

Em sua decisão, os juízes do TPI disseram que havia motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu e Yoav Gallant são criminalmente responsáveis por atos que incluem assassinato, perseguição e fome como arma de guerra como parte de um "ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Gaza".

A decisão foi recebida com indignação em Israel, que a considerou vergonhosa e absurda. Moradores de Gaza expressaram esperança de que isso ajudaria a acabar com a violência e a levar os responsáveis pelos crimes de guerra à justiça.

Israel rejeitou a jurisdição do tribunal com sede em Haia e nega crimes de guerra em Gaza.

O mandado para um líder do Hamas, Ibrahim Al-Masri, lista acusações de assassinatos em massa durante os ataques a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra no enclave palestino, e também acusações de estupro e tomada de reféns.

Israel afirmou ter matado Masri, também conhecido como Mohammed Deif, em um ataque aéreo em julho, mas o Hamas não confirmou nem negou.

(Reportagem de Parisa Hafezi e Elwely Elwelly)