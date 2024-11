Futuros do Dow Jones atingem máxima recorde após escolha de Trump para o Tesouro

(Reuters) - Os futuros do Dow Jones atingiram a máxima recorde nesta segunda-feira, liderando os ganhos entre os futuros de Wall Street, que refletiam o otimismo dos investidores em relação à nomeação de Scott Bessent como secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo do presidente eleito, Donald Trump.

Trump pôs fim a semanas de especulação ao nomear seu escolhido na sexta-feira, com alguns estrategistas de investimento dizendo que Bessent poderia tomar medidas para restringir os empréstimos do governo, mesmo que ele cumpra as promessas fiscais e comerciais do presidente eleito.

"A beleza dessa indicação é que Bessent é um conservador fiscal. Isso prepara o terreno para uma maior disciplina fiscal, o que o mercado realmente receberá bem", disse Joe McCann, presidente-executivo da Asymmetric.

O futuro do S&P 500 subia 0,51%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,59%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,68%.

Os grandes bancos ganhavam, com o Wells Fargo subindo 1,1% e o Morgan Stanley em alta de 1,2% nas negociações de pré-abertura, enquanto a Tesla avançava 2%.

Entre as megacaps, a Alphabet e a Amazon.com subiam 0,75% cada.

As expectativas para a decisão de juros do Federal Reserve em dezembro têm oscilado recentemente. A ferramenta FedWatch da CME mostra uma probabilidade de 56% de que o banco central reduza os custos de empréstimos em 25 pontos-base.

Investidores voltarão suas atenções nesta semana para a leitura do índice PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, junto da última estimativa do PIB e a ata da reunião deste mês do banco central dos EUA.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)