Confiança do consumidor do Brasil tem máxima em mais de 10 anos em novembro, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - Os consumidores brasileiros mostraram melhora nas expectativas e a confiança atingiu um pico de mais de 10 anos em novembro, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas divulgados nesta segunda-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês alta de 2,6 pontos, atingiu 95,6 pontos em novembro, maior nível desde abril de 2014 (96,6 pontos).

"A alta da confiança de novembro reposiciona o indicador na trajetória ascendente iniciada em junho deste ano, a qual foi interrompida no mês anterior. Ela é motivada, principalmente, pela melhora das expectativas para os próximos meses e disseminada entre as faixas de renda", explicou Anna Carolina Gouveia, economista do FGV Ibre.

O Índice de Expectativas (IE) registrou em novembro alta de 3,7 pontos, chegando a 103,4 pontos, nível mais elevado desde setembro de 2023 (103,9 pontos).

O Índice de Situação Atual (ISA) ganhou 0,6 ponto, indo a 84,3 pontos, mantendo-se no maior nível desde dezembro de 2014 (86,8 pontos).

Em novembro, o indicador que mais contribuiu para a alta foi o que mede o ímpeto de compras de duráveis, seguido pela melhora dos indicadores que retratam a situação financeira presente e futura dos consumidores, ressaltou Gouveia.

"Esse resultado retrata uma melhora na percepção dos orçamentos familiares, que são impactados positivamente pela continuidade de bons sinais no mercado de trabalho e na atividade econômica em geral", completou Gouveia.

(Por Camila Moreira)