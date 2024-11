Chuva alaga cidades da Bahia; Salvador tem alerta de perigo

Fortes chuvas que atingiram a metade sul da Bahia causaram alagamentos em cidades no fim de semana. Nesta segunda-feira (25), a região central do estado está sob alerta de perigo para mais chuvas.

O que aconteceu

Pelo menos 32 cidades registraram algum tipo de alagamento. São elas: Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Barra, Barreiras, Capim Grosso, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Jacobina, Laje, Lauro de Freitas, Lençóis, Luís Eduardo Magalhães, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Morro do Chapéu, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Alerta em vigor vale para Salvador. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há risco de acumulado de 100 mm em um dia e possibilidade de ventos intensos, de até 100 km/h.

Capital já sentiu os estragos das chuvas na madrugada do domingo. Ao menos três deslizamentos de terra aconteceram desde o domingo, dois deles em Liberdade e um na região de Centro/Brotas, segundo a Codesal (Defesa Civil de Salvador).

No sábado (23), uma frente fria que passou pela costa sul do estado em direção ao mar causou alagamentos no estado. Entre as cidades afetadas estão Ibicuí, Guanambi, Vitória da Conquista e Riacho de Santana.

Órgãos de segurança do estado estão em alerta, diz governo. Segundo o Governo da Bahia, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado trabalham em regime de plantão até a terça-feira (26) para ocorrências relacionadas às chuvas.

Inmet também emitiu alerta de perigo para o para o extremo norte de Goiás, metade sul do Tocantins e toda a faixa central de Mato Grosso.