'Alexa' com tela de TV: novo Echo Show 15 tem áudio e câmera aprimorados

Um hub de casa inteligente, uma televisão, uma caixa de som, um quadro de avisos, um porta-retratos: a proposta do Echo Show 15, da Amazon, é ser tudo isso em um só produto. E, claro, equipado com a assistente de voz Alexa.

Lançado originalmente em 2021, ele acaba de ganhar atualizações importantes no áudio e na câmera. A nova geração já está em pré-venda por R$ 2.999 e os envios acontecem a partir do dia 11 de dezembro.

Com tela full HD de 15,6 polegadas (40 centímetros na diagonal), este é o maior —e mais caro— produto da linha Echo vendido no Brasil. Esta semana, a Amazon também anunciou o novo Echo Show 21, com tela ainda maior, mas não há previsão de chegada no país.

A proposta de ambos é ser uma central da casa, ajudando a organizar a rotina da família enquanto oferecem entretenimento. Uma opção interessante para a sala ou a cozinha, onde todos circulam.

Imagem: Amazon

O que mudou?

Som mais potente. Um dois principais feedbacks dos compradores do modelo anterior era em relação ao áudio, que poderia ser melhor e mais alto. O novo Echo Show 15 promete um som mais claro e envolvente, com o dobro de graves e tecnologia de adaptação ao ambiente.

Câmera melhor. Passou de 5 MP para 13 MP e agora está centralizada no topo da tela (antes, ficava à esquerda). Ela ganhou mais que o dobro do campo de visão e 65% mais zoom do que a geração anterior. Com enquadramento automático, consegue te "seguir" e focar durante as videochamadas.

Chamadas sem barulho. Uma nova tecnologia de redução de ruído ameniza os barulhos em segundo plano para um áudio mais claro.

Novo hub de música. Permite que o usuário acesse músicas, podcasts e rádios online a partir de um único lugar.

Conexão mais rápida. É o primeiro dispositivo Echo equipado com Wi-Fi 6E, tornando mais fluidas as experiências de streaming de vídeo e de música.

Imagem: Amazon

O que o novo Echo Show 15 pode fazer?

Televisão. O Echo Show 15 tem Fire TV integrado. Assim, dá para assistir a filmes e séries em aplicativos de streaming como Prime Video, Netflix, Globoplay e YouTube. E ele vem com um controle remoto com Alexa por voz para navegar pelos menus mesmo à distância.

Caixa de som. Como em todo dispositivo Echo, dá para ouvir suas músicas, rádios, podcasts, ler e-books e ver receitas, basta pedir para a Alexa. Com um toque na tela, é possível alterar a reprodução para outro dispositivo (por exemplo, se você for da sala para o quarto) ou até reproduzir em todos ao mesmo tempo para ouvir na casa inteira.

Hub de casa inteligente. Por toques na tela ou comandos de voz para a Alexa, é possível controlar suas lâmpadas, interruptores, câmeras e outros itens. Dá para fixar seus dispositivos e cômodos favoritos na tela inicial para facilitar o acesso e visualização. Ele é compatível com Matter e pode se conectar diretamente com dispositivos Wi-Fi, Thread e Zigbee.

Imagem: Amazon

Organização da rotina. A tela pode exibir widgets úteis para a família, como listas de compras e de tarefas, calendário, lembretes, previsão do tempo, notícias ou fotos, para que todos vejam. O Echo Show 5 pode ser pendurado na parede (acessório incluso) ou colocado sobre um móvel (suporte vendido à parte), na horizontal ou na vertical, para se integrar melhor à decoração.

Videochamadas. Como em todos os produtos da linha Echo Show, a presença da tela e da câmera permite fazer chamadas de vídeo para outros dispositivos ou para o aplicativo Alexa no celular de amigos e familiares. Com a redução de ruído e a câmera atualizada, fica mais fácil conversar enquanto se movimenta pelo ambiente.

Monitoramento. A câmera também serve para segurança, seja para checar a casa, seus animais de estimação e até parentes idosos quando estiver fora.

Sabe com quem está interagindo. O reconhecimento facial é capaz de personalizar a experiência para cada pessoa da casa. Ao passar na frente do dispositivo, ele atualiza a tela com informações personalizadas, como seus eventos e músicas. Dá até para deixar recados específicos para uma pessoa da família, que só poderão ser vistos por ela, e para filtrar o que as crianças podem ou não ver.

Por questões de privacidade, o reconhecimento facial é opcional (vem desativado por padrão) e é realizado totalmente dentro do dispositivo, sem passar pela nuvem.

