Negócio criado no DF tem clube de vantagens para empresa fidelizar clientes

Quando Roberto Camilo, 41, e André Rodrigues, 37, abriram a You Huul, em 2014, o negócio funcionava em uma salinha no subsolo de um prédio comercial de Brasília. Na época, eram apenas quatro contratos. Aos poucos, a empresa foi melhorando a oferta de descontos e captando novos clientes. Hoje, a You Huul tem 23 mil lojas e 12 milhões de usuários na plataforma. O que a empresa faz? Customiza clube de vantagens (com descontos que chegam a 82%) para empresas públicas e privadas.

O clube de vantagens ajuda a reter funcionários e a fidelizar a rede de clientes e associados de uma instituição, com a plataforma de descontos e benefícios que oferece.

Roberto Camilo, CEO da You Huul

A empresa funcionava em uma salinha

A empresa foi criada em 2014. No início, funcionava em uma sala de 10 m² no subsolo de um prédio comercial na Asa Norte, em Brasília. Os sócios investiram R$ 50 mil no negócio. Hoje, ocupa uma sala de 2 andares com mais de 300 m².

Nossa empresa começou como um clube de descontos. Com o passar dos anos, fomos agregando outras ferramentas, como programas de fidelidade e clubes de vantagens.

Roberto Camilo

Ele diz que o "pulo do gato" foi entender a dinâmica social das novas gerações. "O grupo que mais cresce em consumo no Brasil é da faixa etária entre 20 e 30 anos. No entanto, esse é justamente o grupo que possui menos fidelidade. Para convencer esse público a se manter seu cliente, ele precisa entender que possui vantagens para estar ali", afirma.

Uma das vantagens são os descontos em mensalidade escolar. Camilo dá um exemplo: "Para a pessoa que tem filho, vale manter a conta em um determinado banco cliente nosso, porque, só em mensalidade escolar, consegue economizar R$ 400 por mês, por exemplo. "Ele entende que ganha dinheiro para estar ali e não sai mais. Afinal, em educação, os descontos são recorrentes", afirma.

Descontos de até 82%

A You Huul customiza clube de vantagens com a marca do cliente. Os seus clientes são do setor público e privado, como sindicatos, associações, federações, autarquias, bancos, fundos de pensão e empresas que buscam fazer retenção de carteira de clientes.

São mais de 2.000 parcerias, que possuem cerca de 23 mil lojas no país. Camilo diz que existem mais lojas do que parcerias. "Um parceiro como a Droga Raia e a Drogasil possui mais de 3.000 lojas", afirma. Outros parceiros são a Chevrolet (para a compra de carro zero km), a Samsung (para a compra de eletroeletrônicos) e a Blue Fit (para matrícula em academias), entre outros.

Parceiros oferecem descontos de até 82%. Os descontos nos serviços dos parceiros (escolas, lojas, academias, farmácias, postos de combustíveis, cinemas, etc.) vão de 5% (em uma das redes de hotéis) a 82% (em uma pós-graduação EaD).

Hoje, a empresa tem cerca de 150 grandes contratos. Entre eles, Banco Digio (Brasdesco), Uber Conta by Digio, Conselho Federal de Medicina, Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e Bancorbrás Turismo.

A You Huul não abre números de faturamento e lucro.

A meta para 2025 é ampliar a oferta de produtos, especialmente nas áreas de saúde e financeira. "A oferta de crédito, em especial para médicos e servidores públicos, é a nossa maior meta", afirma.

Como funciona o clube de vantagens?

Ao ser contratada, a You Huul monta um portal e aplicativo com a marca da instituição. Todos os convênios estão reunidos nesta mesma plataforma. "Apesar de existir uma base de convênios, trabalhamos na necessidade de cada um. Por exemplo, para o Conselho Federal de Medicina, buscamos parcerias com o Hospital Sírio Libanês para cursos com até 25% de desconto para os médicos. No caso do Uber Conta, fechamos parceria com a rede Bosch de oficinas, com desconto de 10%", afirma Camilo.

Como o usuário acessa a plataforma?

O usuário acessa o portal usando seus dados pessoais. Esses dados são confirmados pela instituição (que contratou a You Huul) via API, para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Após ter a validação dos seus dados, o usuário cadastra uma senha pessoal e já pode acessar o portal.

Para usar presencialmente, ele precisa emitir um voucher e mostrar a tela do celular com um QR Code. "Para compras online, a maioria dos parceiros disponibiliza um site exclusivo para nossos clientes", afirma Camilo. Apenas usuários adimplentes com suas instituições acessam a plataforma.

Quem paga a You Huul?

O cliente paga uma mensalidade pelo total de pessoas incluídas no contrato. "É um cálculo atuarial. Cada cliente paga um valor diferente pelo perfil do grupo. Um grupo de jovens, apesar de ter mais acesso ao portal, consome menos tempo de atendimento e suporte do que um grupo com pessoas 70+. Não se pode considerar uma conta simples, porque cada cliente possui um perfil diferente. Quem paga nossa empresa nunca é o usuário, mas a instituição que nos contrata para gerenciar o programa de fidelidade", afirma Camilo.

O valor da mensalidade varia de R$ 0,18 a R$ 3 por pessoa. Isso depende do perfil do cliente e da quantidade de vidas neste contrato. No geral, os clientes da You Huul tem mais de 2.000 pessoas nos contratos.

Bancorbrás é cliente há 10 anos

A Bancorbrás Turismo contratou o clube de vantagens da You Huul há dez anos. Cláudio Nogueira, 49, diretor-geral de negócios e marketing da Bancorbrás, diz que, quando contratou o clube de vantagens da You Huul, buscava soluções para ampliar a fidelização de seus mais de 100 mil associados. Um dos benefícios mais atrativos, segundo ele, é o desconto de 20% na mensalidade escolar.

"O clube de vantagens da You Huul oferece um desconto de 20% sobre o valor da mensalidade escolar, e isso gera uma economia mensal de R$ 400 considerando uma mensalidade em escolas de Brasília, por exemplo. Uma excelente vantagem quando comparamos ao valor mensal de R$ 300 pagos pelos associados da Bancorbrás Turismo", afirma.

