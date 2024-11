Umidificador de ar em formato de nave espacial faz sucesso e está por R$ 52

Um umidificador de ar com design de nave espacial, que vem com uma miniatura de astronauta, tem feito sucesso entre consumidores por conta do formato divertido e portátil. O produto é uma boa opção para decorar a mesa de trabalho ou uma estante no quarto, por exemplo.

O Guia de Compras UOL encontrou opções similares do modelo na Shopee, Amazon e Magalu. Confira detalhes sobre esse umidificador e o que diz quem já o comprou.

O que o fabricante diz sobre o produto

O umidificador tem formato de cápsula espacial e acompanha um boneco de astronauta;

A capacidade do tanque de água é de 220 ml;

Tem volume de pulverização de 40 ml/h e área de umidificação de 8 m²;

Possui iluminação de LED;

É leve e portátil, sendo fácil de transportar;

Possui vedação, para que não molhe se for colocado na mesa de trabalho;

Dimensões: 110 mm x 110 mm x 119 mm.

O que diz quem comprou

O produto é bem avaliado, com nota média de 4,9 entre consumidores da Shopee. Leia algumas avaliações de consumidores:

Simplesmente perfeito. Lindo demais. Qualidade ótima. Muito bem embalado e envio rápido. Chegou em menos de 20 dias aqui no Brasil. Não acendeu muito bem a luz e só funciona ligado direto na tomada. Mas ele é perfeito.

Karina Passos

O produto é igualzinho o anúncio, a entrega foi rápida, testei e está tudo funcionando perfeitamente... Só parece que ele não funciona se não estiver conectado ao USB.

Rhanna Alcântara

Fiquei extremamente feliz com o produto. Chegou bem embalado, em uma caixa própria, com saco bolha, em perfeito estado. Além de funcionar direitinho, fica lindo como decoração no quarto. Amei tanto que vou comprar novamente para dar de presente. Valeu muito a pena.

Gabriela Casini

Pontos de atenção

As principais reclamações são de que o produto só funciona quando ligado na tomada e de que quebrou com pouco tempo de uso. Outros compradores dizem que o umidificador foi entregue com defeito.

Chegou bem embalado, sem defeitos aparentes. Cumpre bem a função de umidificar, com dois modos, contínuo ou com intervalos de três segundos. A animação e iluminação dele também é bem legal. Ponto negativo: diz ter bateria recarregável, mas deixei o dia inteiro no carregador e mesmo assim ele só funciona na tomada. No mais, é um bom produto, mas ficou devendo na bateria.

Rafael Santos

O produto é lindo, mas o material do produto é péssimo. Abri a porta do astronauta e já quebrou.

Cinthia Farias

Não é muito grande. Veio com o vidro solto e não encaixa. O astronauta não encaixa na base, mas funciona certinho.

Vitor Cardoso

