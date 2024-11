SEC dos EUA emite intimação para indiano Adani e sobrinho por alegações de suborno

(Reuters) - A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos emitiu uma intimação ao bilionário indiano Gautam Adani, indiciado por alegações de suborno nos EUA relacionadas a uma acusação federal contra ele, mostrou um processo judicial.

A SEC está processando o chefe do Grupo Adani e seu sobrinho Sagar Adani, alegando que eles se envolveram em centenas de milhões de dólares em subornos para ajudar uma empresa Adani enquanto "promoviam falsamente a conformidade da empresa com os princípios e leis antissuborno em conexão com uma oferta de títulos de 750 milhões de dólares".

A intimação exige uma resposta dentro de 21 dias, de acordo com o processo datado de quarta-feira no tribunal federal no Distrito Leste de Nova York. O processo da SEC busca penalidades monetárias não especificadas e restrições aos Adanis de atuarem como executivos de empresas listadas.

Representantes do Adani Group não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters neste domingo.

O grupo negou as acusações criminais como "infundadas". O diretor financeiro do grupo disse que o indiciamento está ligado a um contrato da Adani Green Energy que compõe cerca de 10% de seus negócios, e que nenhuma outra empresa no conglomerado foi acusada de irregularidades.

Promotores federais emitiram mandados de prisão para Gautam e Sagar Adani, alegando que eles participaram de um esquema de 265 milhões de dólares para subornar autoridades indianas para garantir acordos de fornecimento de energia.

As autoridades disseram que Adani e outros sete réus, incluindo seu sobrinho Sagar, concordaram em subornar funcionários do governo indiano para obter contratos que deveriam render 2 bilhões de dólares em lucro ao longo de 20 anos e desenvolver o maior projeto de usina de energia solar da Índia.

A crise é a segunda em dois anos a atingir o conglomerado de portos para energia fundado por Adani, 62, uma das pessoas mais ricas do mundo. As consequências foram sentidas imediatamente, pois bilhões de dólares foram eliminados do valor de mercado das empresas do Adani Group e o presidente do Quênia cancelou um grande projeto de aeroporto com o grupo.

(Reportagem de Kanjyik Ghosh em Bengaluru)