Romenos vão às urnas em eleição que tem como focos o alto custo de vida e a guerra da Ucrânia

Por Luiza Ilie

BUCARESTE (Reuters) - Os romenos começaram a votar neste domingo no primeiro turno de uma eleição presidencial que pode dar ao político de extrema-direita George Simion uma chance real de vitória, com os eleitores focados no alto custo de vida e no apoio do país à Ucrânia.

As pesquisas de opinião mostram que o primeiro-ministro esquerdista Marcel Ciolacu, de 56 anos, líder do maior partido da Romênia, os Sociais-Democratas, chegará ao segundo turno em 8 de dezembro, e Simion, 38 anos, da Aliança para a União dos Romenos, será o provável segundo colocado.

Cerca de 3,7 milhões de romenos, ou 20,7% dos eleitores registrados no estado-membro da União Europeia e da Otan, haviam votado em todo o país até as 13h no horário de Brasília, segundo dados divulgados. A votação termina às 16h (Brasília) e as pesquisas de boca de urna serão realizadas imediatamente.

A votação dos romenos no exterior, que pode influenciar o resultado e onde o líder da extrema direita é popular, começou já na sexta-feira.

Analistas esperam que Ciolacu vença o segundo turno contra Simion, apelando para os moderados e mostrando que tem experiência em governar a Romênia com uma a guerra acontecendo logo ao lado.

Mas a perspectiva de um segundo turno entre Ciolacu e Simion pode mobilizar os eleitores de centro-direita em favor de Elena Lasconi, líder da legenda de oposição Save Romania Union, terceira colocada nas pesquisas, segundo os analistas.

Mas a perspectiva de um segundo turno entre Ciolacu e Simion pode mobilizar os eleitores de centro-direita em favor de Elena Lasconi, líder da oposição União Salve a Romênia, classificada em terceiro lugar nas pesquisas de opinião, disseram analistas.

Simion descreveu a eleição como uma escolha entre uma classe política arraigada, comprometida com interesses estrangeiros em Bruxelas, e ele mesmo, um estranho que defenderá a economia e a soberania da Romênia.

Ele se opõe à ajuda militar à Ucrânia e apoia um plano de paz como o idealizado pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, a quem ele admira, e apoiaria um governo que imitasse o de Giorgia Meloni, da Itália.

"Queremos paz, a guerra deve acabar para que paremos de ter medo", disse Valentin Ion, de 76 anos, após votar em Bucareste.

"Os políticos devem ser mais compreensivos e dar dinheiro aos necessitados."

A Romênia tem a maior parcela da UE de pessoas em risco de pobreza. O governo de coalizão de Ciolacu, formado por seus Social-Democratas (PSD) e Liberais de centro-direita, aumentou o salário mínimo e as pensões duas vezes neste ano, mas os altos gastos orçamentários aumentaram os déficits e mantiveram a inflação alta.

"Vou levar meus pais e meus filhos para votar no PSD, é o melhor partido, Marcel Ciolacu nos deu muito", disse Vasile Popa, 46 anos.

Desde que a Rússia atacou a Ucrânia em 2022, a Romênia permitiu a exportação de milhões de toneladas de grãos através do seu porto de Constança, no Mar Negro, e forneceu ajuda militar, incluindo a doação de uma bateria de defesa aérea Patriot.