Protesto na Austrália força navio a abortar chegada ao porto de carvão, 170 manifestantes são presos

SÍDNEY (Reuters) - Um protesto contra as mudanças climáticas na costa do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, forçou um navio a dar meia-volta na chegada ao maior terminal de exportação de carvão do país neste domingo, informou o operador do porto.

A polícia de Nova Gales do Sul disse que 170 manifestantes foram presos neste domingo por se recusarem a sair do canal de navegação próximo ao Porto de Newcastle.

O porto, a cerca de 170 km da capital do Estado, Sydney, é o maior porto de embarque a granel na costa leste da Austrália.

Um porta-voz do Porto de Newcastle disse que a interrupção devido ao protesto foi “mínima”, mas que um navio que estava chegando “abortou devido à presença de pessoas no canal e teve sua chegada reprogramada”.

As operações portuárias continuariam normalmente neste domingo caso a polícia consiga manter o canal de navegação livre, disse ele. A polícia disse que o porto permaneceu aberto apesar de “algumas perturbações graves”.

O grupo de ativistas climáticos Rising Tide, que organizou o protesto com duração de 50 horas e que começou na sexta-feira, disse que o navio forçado a dar meia-volta era um navio de carvão.

Três pessoas foram presas no sábado após serem retiradas da água.

A mudança climática é uma questão polêmica na Austrália, o segundo maior exportador mundial de carvão térmico e o maior exportador de carvão de coque.

Um protesto semelhante em novembro do ano passado interrompeu as operações no Porto de Newcastle, forçando todos os movimentos de embarque a cessar temporariamente.

(Reportagem de Sam McKeith em Sydney)