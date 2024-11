Ônibus de turismo cai de ribanceira e mata 17 rumo ao Quilombo dos Palmares

Um ônibus de turismo caiu em uma área de mata na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas, na tarde deste domingo (24). Das cerca de 50 pessoas a bordo, 17 morreram, segundo a Sesau (Secretaria de Estado da Saúde). A Sesau havia informado anteriormente o número total de 23 mortes, mas o número foi revisado para baixo.

O que aconteceu

O acidente ocorreu em área de difícil acesso, mobilizando grande operação de resgate. O ônibus saiu de União dos Palmares e subia a serra para que os passageiros participassem das atividades do projeto Pôr do Sol Cultural, que acontece em novembro, aos domingos, no parque memorial Quilombo dos Palmares. Em um determinado ponto da estrada, o motorista perdeu a direção e o ônibus desceu uma ribanceira na Serra da Barriga, patrimônio histórico ligado à luta negra no Brasil. O Corpo de Bombeiros destacou equipes terrestres e aéreas para o local, com 29 agentes.

A operação mobilizou diversas unidades de resgate. Foram enviadas duas viaturas de autorresgate, duas de autossalvamento, três unidades de suporte básico, três de suporte avançado e um helicóptero aeromédico. A Tenente-coronel Elaine Monteiro, coordenadora do programa Salva Mais de Alagoas, afirmou que o Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h47 para atender à ocorrência.

O ônibus havia saído de União dos Palmares com 40 passageiros, que iriam observar o por do sol do alto da serra Imagem: Erick Guedes

Além das 17 mortes, 29 pessoas foram resgatadas com vida, segundo o governo de alagoas. Elas foram encaminhadas ao HRM (Hospital Regional da Mata), em União dos Palmares, segundo informações da Sesau. Outras vítimas também foram encaminhadas ao HGE (Hospital Geral do Estado) e ao Hospital Metropolitano —algumas em estado grave. A rede hospitalar de Alagoas foi mobilizada para dar suporte às vítimas, segundo informações do governo estadual e do prefeito de União dos Palmares.

Há crianças envolvidas no acidente, segundo o governo do estado. Foram disponibilizados 21 leitos de UTI Pediátrica e 3 de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste às pessoas feridas.

Ônibus era terceirizado e estava com todas as vistorias em dia. O veículo passou por inspeção recente, "realizada poucos dias antes do ocorrido", informou a prefeitura de União dos Palmares. Em nota, a prefeitura disse ainda que "todas as circunstâncias do ocorrido estão sendo rigorosamente investigadas, para que as responsabilidades sejam devidamente esclarecidas".

A Polícia Civil abriu neste domingo (24) inquérito para investigar o acidente. A investigação será conduzida pela Delegacia Regional de União dos Palmares, sob comando do delegado Guilherme Iusten.

Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou o acidente e afirmou ter solicitado mobilização total do estado no atendimento da emergência:

Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Determinei a total mobilização do Estado, com equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas, que já estão sendo atendidas na UPA de União e no Hospital Regional da Mata. Neste momento de imensa dor, o Governo de Alagoas decreta luto oficial por três dias em respeito às vidas perdidas e manifesta total solidariedade às famílias e amigos das vítimas.

Paulo Dantas

O acidente ocorreu próximo a um local de grande relevância cultural. A Serra da Barriga é reconhecida como símbolo de resistência negra no Brasil. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve na região no sábado (23), participando de um evento que celebrava a ancestralidade e a história do Quilombo dos Palmares.

A ministra destacou a importância do local para a memória cultural brasileira. Durante o evento, Margareth Menezes enfatizou a necessidade de preservar a história da Serra da Barriga como símbolo de luta e resistência negra. Após as celebrações, a ministra retornou à capital, onde acompanha as ações relacionadas ao acidente.

O veículo caiu numa ribanceira em área de mata, o que dificultou o trabalho de resgate Imagem: Erick Guedes

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também se manifestou. "Em um mês tão importante para todo país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente", afirmou em publicação no X.