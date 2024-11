Verstappen é tetracampeão de F1 e Russell vence GP de Las Vegas

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou neste domingo (24) seu quarto título consecutivo de Fórmula 1, com a quinta colocação no Grande Prêmio de Las Vegas, que terminou com a vitória do britânico George Russell (Mercedes).

Verstappen, sexto piloto na história a vencer pelo menos quatro campeonatos, precisava somente terminar à frente de outro britânico, Lando Norris (McLaren), que cruzou a linha de chegada em sexto.

Lewis Hamilton chegou em segundo e completou a dobradinha da Mercedes, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fechando o pódio, em terceiro.

"Meu Deus, que temporada. Quatro vezes, obrigado rapazes", disse Verstappen à equipe pelo rádio. "Foi um pouco mais difícil do que no ano passado, mas ficamos na frente".

Com 60 pontos a serem disputados, Verstappen, que agora tem 63 de vantagem sobre Norris, não pode mais ser alcançado no topo da classificação.

"Muitas felicidades, ele [Verstappen] merece", reconheceu o rival da McLaren. "Ele não teve quase nenhuma corrida ruim durante todo o ano. Apenas pilotou de forma perfeita, como sempre faz", acrescentou.

Aos 27 anos, o Max Verstappen iguala os quatro títulos do alemão Sebastian Vettell e do francês Alain Proste e só tem pela frente o argentino Juan Manuel Fangio (5 títulos), o alemão Michael Schumacher (7 títulos) e o britânico Lewis Hamilton (7 títulos).

- Mercedes dominante -

Desde a sua brilhante largada, Russell controlou a corrida do início ao fim até selar sua segunda vitória na temporada.

O britânico foi pole position aproveitando a grande adaptação das Mercedes ao circuito, que recebeu críticas pela falta de aderência. A dobradinha com Hamilton em segundo confirmou o melhor fim de semana da escuderia alemã na temporada

Com o domínio incontestável de Russell, as atenções se voltaram para a disputa entre Verstappen e Norris, que precisava terminar à frente do holandês ou não ter mais de dois pontos de desvantagem para manter vivas as chances de título antes das duas últimas etapas da temporada (Catar e Abu Dhabi).

- Disputa com Norris -

Norris chegou a ficar na frente, mas perdeu posições antes da 30ª das 50 voltas da corrida, permitindo que Verstappen se concentrasse em evitar sua ultrapassagem enquanto corria sob as luzes da famosa avenida dos cassinos e da futurista The Sphere.

O piloto da Red Bull vinha de uma vitória incrível no GP do Brasil, depois de uma série de dez corridas sem vencer, momento que Norris aproveitou para entrar na disputa pelo título e quebrar a hegemonia do holandês que vem desde 2021.

"Se tivéssemos um carro melhor no início do ano, teríamos lutado muito mais contra ele e ele estaria sob pressão muito mais do que já esteve", lamentou Norris.

Rostos conhecidos estiveram presentes para acompanhar a corrida na cidade dos cassinos, como o ator Syvester Stallone, a socialite Paris Hilton e o astro americano do atletismo Noah Lyles.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será no GP do Catar, daqui a uma semana.

-- Classificação do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1:

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1h22:05.969

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +7.313

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +11.906

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +14.283

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +16.582

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +43.385

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +51.365

8. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +59.808

9. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) +1:02.808

10. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +1:03.114

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:09.195

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1:09.803

13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +1:14.085

14. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) +1:15.172

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:24.102

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1:31.005

17. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

18. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +1 volta

Volta mais rápida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:34.876 na 49ª volta (velocidade média: 227,779 km/h)

Abandonos:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault): motor 16ª volta

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes): motor 26ª volta

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 403 pts

2. Lando Norris (GBR) 340

3. Charles Leclerc (MON) 319

4. Oscar Piastri (AUS) 268

5. Carlos Sainz (ESP) 259

6. George Russell (GBR) 217

7. Lewis Hamilton (GBR) 208

8. Sergio Pérez (MEX) 152

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 35

11. Yuki Tsunoda (JAP) 30

12. Pierre Gasly (FRA) 26

13. Lance Stroll (CAN) 24

14. Esteban Ocon (FRA) 23

15. Kevin Magnussen (DIN) 14

16. Alexander Albon (TAI) 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GBR) 7

19. Franco Colapinto (ARG) 5

20. Liam Lawson (NZL) 4

21. Zhou Guanyu (CHN) 0

22. Logan Sargeant (EUA) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 608 pts

2. Ferrari 584

3. Red Bull 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Haas-Ferrari 50

7. Alpine-Renault 49

8. Racing Bulls-Red Bull 46

9. Williams-Mercedes 17

10. Sauber-Ferrari 0

© Agence France-Presse