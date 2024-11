Itália vence Holanda e é campeã da Copa Davis pela 3ª vez

A Itália foi campeã da Copa Davis pelo segundo ano consecutivo, o terceiro título de sua história, com a vitória do número 1 do mundo, Jannik Sinner, sobre Tallon Griekspoor por 2 sets a 0 no segundo jogo da final contra a Holanda neste domingo (24), em Málaga.

Sinner, que termina a fase final da Davis com quatro vitórias em quatro jogos (um deles em duplas), completou o trabalho iniciado por Matteo Berrettini, que mais cedo deu o primeiro ponto à equipe italiana ao bater Botic van de Zandschulp também em dois sets.

A Holanda, grande surpresa do torneio depois de eliminar a Espanha nas quartas de final vitória que representou a aposentadoria de Rafael Nadal, disputou a final do torneio pela primeira vez.

Sinner teve mais trabalho do que o esperado contra Griekspoor, que fez jogo duro no primeiro set mas sucumbiu no segundo. O italiano selou a vitória com parciais de 7-6 (7-2) e 6-2, em uma hora e 31 minutos.

O holandês, aplicado e dinâmico nas trocas de bola no início do duelo, resistiu bem ao desafio de enfrentar o número 1 do mundo e inclusive teve dois break points no primeiro set, os quais não aproveitou. A decisão só saiu no tie break, no qual Sinner cedeu apenas dois pontos.

A segunda parcial foi mais favorável ao italiano, que enfim teve sua primeira chance de quebra e não desperdiçou, embora Griekspoor tenha dado o troco imediatamente (2-2).

Mas o holandês definitivamente desmoronou. Alternava golpes de gênio com erros bobos que o levaram a ter o serviço quebrado mais uma vez.

Sinner não iria se dar ao lucho de não aproveitar os presentes do adversário conseguiu mais uma quebra para abrir 5-2 e na sequência sacou para fechar o jogo.

