O premiado Hyundai Ioniq 5 acaba de desembarcar no nosso país. Trata-se de um veículo 100% elétrico, de dimensões bem generosas, que a marca classifica como 'CUV' - uma variação dos SUVs em que o "Sport" é substituído por "Crossover".

Tive contato com o carro e posso dizer que, na prática, está mais para um grande hatch. Falo isso com todo respeito, já que gosto dos compactos, e foi essa percepção que tive ao olhar o modelo por vários ângulos.

Quando falo que é grande, não estou exagerando. Por fotos, pode até parecer menor, mas o impressionante entre-eixos de 3 metros deixa claro que o Ioniq 5 trata muito bem seus ocupantes. São 4,66 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,63 m de altura, algo próximo de um Chevrolet Equinox.

Tive a oportunidade de guiar por cerca de 60 km, em trecho misto de cidade e rodovia, incluindo muitas curvas na deliciosa estradinha que corta a cidade de Araçariguama, interior de São Paulo. O carro se comportou muito bem em todas as condições.

No trânsito chato da capital paulista, o silêncio e suavidade de um veículo elétrico poupa o motorista. Destaque para o excelente isolamento acústico, já que pouco se ouve do que acontece fora do carro.

Já na estrada, foi possível dar umas 'patadas' no acelerador e sentir de imediato os 61,6 kgfm de torque forçando meu corpo no encosto do banco. Aliás, que belos bancos tem o Ioniq 5. Com várias regulagens elétricas, inclusive de apoio para as pernas e duas memórias, está mais para uma poltrona que convida o motorista a passar boas horas na estrada. E tudo se repete para o passageiro.

Os dois assentos dianteiros contam com ventilação e aquecimento, enquanto os traseiros vem com regulagens de distância e inclinação. Nada mal para quem, assim como eu, valoriza conforto a bordo.

A plataforma é própria de veículos elétricos, e não uma adaptação. Sendo assim, foi possível acomodar a bateria de 84kWh na parte mais baixa do assoalho e instalar um motor em cada eixo, ou seja, todas as rodas tracionam.

Os dois motores rendem juntos 325 cv de potência. Já a autonomia medida pelo Inmetro é de 374 km. Claro que o motorista que se animar muito com a força desse carro e não souber dosar o pé no acelerador não vai chegar nem perto dessa autonomia.

Por fim, o Hyundai Ioniq 5 é aquilo que podemos chamar de carro do futuro. Parece um dos tantos conceitos que são apresentados todos os anos, mas esse não ficará restrito à exposições e já pode ser adquirido por qualquer um disposto a pagar os R$ 395 mil que a marca sul-coreana pede por ele.

