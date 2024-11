Homem é preso após matar ex-mulher a tiros na região da rua 25 de Março, em SP

Uma empresária e influenciadora de 42 anos foi baleada e morta na tarde deste sábado, 23, pelo ex-marido na Ladeira Porto Geral, via de acesso à rua 25 de Março, um dos mais importantes centros do comércio popular da capital.

Gianeriny Santos Nascimento, conhecida como Jane Domdoca, atuava na área de produtos de beleza. A vítima morreu após ser socorrida pelo helicóptero Águia da PM à Santa Casa. De acordo com a Central de Comando da PM, ela chegou consciente após dois tiros no abdômen, mas não resistiu.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do empresário Denilson Bento. O advogado Robson Cyrillo, responsável pela defesa do suspeito, confirmou a manutenção da prisão de seu cliente, convertida de flagrante em preventiva.

Disparos provocam correria no centro de São Paulo

As imagens da câmera de segurança mostram uma discussão entre a vítima e o autor dos disparos, um homem de 55 anos, no final da tarde.

O homem saca um revólver. As pessoas tentam contê-lo, mas ele consegue efetuar três disparos, que atingem o abdômen da mulher.

Após os disparos, familiares da vítima entraram em confronto com o homem e conseguiram derrubá-lo. Outras pessoas ajudam; alguns o agridem na sequência. As imagens mostram grande tumulto após os disparos.

Antes de preso pela Polícia Militar ele foi agredido por algumas pessoas e precisou ser socorrido ao Pronto Socorro. O suspeito permanece preso. A defesa ainda não se manifestou.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher como feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Com o homem preso, foi apreendido um revólver calibre 38 e dois aparelhos celulares.

Lojistas implantam sistema de monitoramento de câmeras

A União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências (Univinco25), em parceria com a startup CoSecurity e consultoria de Inbal Blanc, especialista em segurança pessoal e patrimonial, implantou um sistema de monitoramento de câmeras de segurança na região na última semana.

As imagens das câmeras registraram todos os momentos do crime na Ladeira Porto Geral cometido no último sábado. São aproximadamente 60 câmeras que serão integradas ao projeto Smart Sampa e Muralha Paulista, da Prefeitura de São Paulo.

"Esse projeto trará mais segurança para todos e viabiliza uma parceria eficaz com as autoridades de segurança pública. Já temos o apoio da Polícia Militar na atividade delegada e as câmeras vão complementar esse projeto" revela Claudia Urias, diretora executiva da Univinco25.

A região da 25 de Março, que engloba 16 ruas e mais de 3.800 lojas, recebe até 500 mil visitantes por dia nos meses que antecedem o Natal. O número chega a um milhão de pessoas na semana de festividades.

"Elevar o nível de segurança desta região é um desejo de todos os lojistas e frequentadores", explica Luciano Caruso, sócio-fundador da CoSecurity.