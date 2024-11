Hezbollah anuncia ter disparado mísseis e drones contra Tel Aviv e sul de Israel

O movimento islamista libanês Hezbollah anunciou, neste domingo (24), ter disparado cerca de 160 drones e mísseis contra uma base naval no sul de Israel e um alvo militar em Tel Aviv.

O exército libanês informou, por sua vez, que um de seus soldados morreu e 18 ficaram feridos, alguns gravemente, em um ataque israelense contra "um centro do exército" em Al Amiriyeh, no sul do Líbano, que causou "danos importantes".

O grupo pró-iraniano reportou uma "operação complexa" e que disparou "uma salva de mísseis e um enxame de drones explosivos" contra um alvo militar em Tel Aviv.

Em um comunicado em separado, acrescentou ter disparado "drones explosivos" contra uma base naval em Asdod, em um ataque incomum no sul de Israel desde o início da guerra aberta com este país, no fim de setembro.

Após o anúncio da milícia xiita, o exército israelense, consultado pela AFP, indicou que ainda não tinha registro destas declarações.

As sirenes de alerta soaram no centro e no norte de Israel, assinalou o exército. Pouco antes, informou que tinham sido ouvidas em vários setores do centro e do norte, especialmente na grande periferia de Tel Aviv.

Em um primeiro momento, o exército informou ter interceptado cinco de seis projéteis nas regiões de Dan, Sharon e Menashe. O sexto caiu em uma área desabitada. Depois, reportou disparos de aproximadamente 55 projéteis contra o norte do país, dos quais interceptou vários deles, afirmou.

Israel busca neutralizar o movimento palestino Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, ambos aliados do Irã, seu principal inimigo na região.

Em Gaza, Israel prometeu aniquilar o Hamas após o ataque letal do movimento em seu território, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. No Líbano, busca pôr fim aos disparos de foguetes que o Hezbollah lança há mais de um ano.

