'Guerra do Trono': o racha na Igreja Batista da Lagoinha, do clã Valadão

Do UOL, em São Paulo

Liderada pela famosa família Valadão desde a década de 1970, a Igreja Batista da Lagoinha rachou neste mês.

O que aconteceu

Herdeiros do pastor Márcio Valadão disputam marca 'Lagoinha'. Líder da Lagoinha Global (que reúne cerca de 700 unidades), André Valadão rompeu com as irmãs Ana Paula Valadão e Mariana Valadão, também pastoras.

André abriu ação contra Lagoinha de Niterói (RJ). o líder alega uso indevido da "marca" pelo templo fluminense, que estava operando de modo independente da Lagoinha Global. A igreja de Niterói é comandada pelo cunhado Felippe Valadão.

Família rachou. André foi alvo de críticas e contestado pela família: Mariana e seu marido, Felippe; Ana Paula e seu marido, Gustavo Bessa.

"Igreja não é lugar de coach". Ana Paula fez um discurso indignado com críticas indiretas ao irmão durante um culto. "O que faz eu e você entrarmos no céu não é 'carteirinha' da Lagoinha", disse.

Streaming foi interrompido. O culto, que é sempre transmitido ao vivo, saiu do ar. Ana Paula também foi excluída do perfil do Instagram da Lagoinha.

Se tem uma coisa que eu pensei que jamais aconteceria, seria concordar com alguém da família Valadão! Mas aqui a Ana Paula foi muito lúcida e falou verdades necessárias! pic.twitter.com/sRIzJSacrl -- Andrade (@AndradeRNegro2) November 19, 2024

Quem é quem

Lagoinha foi fundada em Belo Horizonte, em 1957. Virou um fenômeno no fim da década de 1990, impulsionada pelo sucesso da banda gospel Diante do Trono, liderada por Ana Paula Valadão.

Hoje, é uma das igrejas evangélicas mais influentes do país. Ficou famosa com cultos "show", com luzes e superproduções.

André foi escolhido como sucessor do pai, Márcio, no fim de 2022. Radicado na Flórida (EUA), André é visto por interlocutores na matriz mineira como um "playboy" intempestivo e ultraconservador.

André Valadão Imagem: Reprodução/Facebook

Ana Paula também se instalou na Flórida em 2018. Lá, abriu uma igreja independente, a Before The Throne ("Diante do Trono").

Ana Paula Valadão Imagem: Reprodução/Instagram

Felippe Valadão abriu a Lagoinha Niterói em 2013. Era uma liderança importante na igreja além do Rio.

Felippe Valadão e Mariana Valadão Imagem: Reprodução/Instagram

André e Felippe já foram alvo de investigações. André, principalmente por homofobia. Felippe, por intolerância contra religiões africanas.

Nos bastidores, disputas eram esperadas. Segundo fontes, já se esperava uma radicalização da igreja com a ascensão de André. Também se imaginava um discurso cada vez mais de mercado, uma "teologia coach" ao redor da "marca" Lagoinha.