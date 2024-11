Foguetes do Hezbollah caem perto de Tel Aviv após grande ataque israelense em Beirute

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - O grupo Hezbollah, do Líbano, disparou foguetes contra Israel neste domingo e a a mídia israelense informou que um prédio havia sido atingido perto de Tel Aviv, depois que um poderoso ataque aéreo israelense matou pelo menos 29 pessoas em Beirute no dia anterior.

Israel também atingiu subúrbios ao sul de Beirute controlados pelo Hezbollah, onde a intensificação do bombardeio nas últimas duas semanas coincidiu com sinais de progresso nas negociações de cessar-fogo lideradas pelos EUA.

O Hezbollah, que já havia prometido responder aos ataques a Beirute alvejando Tel Aviv, disse que lançou mísseis de precisão em duas instalações militares em Tel Aviv e nas proximidades.

A polícia disse que houve vários locais de impacto na cidade de Petah Tikvah, a leste de Tel Aviv, e que várias pessoas tiveram ferimentos leves.

Imagens da televisão mostraram um apartamento danificado por disparos de foguetes em Petah Tikvah, e um vídeo do serviço médico MDA mostrou carros em chamas.

O exército israelense (IDF) disse que o Hezbollah havia disparado 170 foguetes contra Israel neste domingo, dos quais muitos foram interceptados. Pelo menos quatro pessoas foram feridas por estilhaços.

Um vídeo obtido pela Reuters mostrou um projétil explodindo ao se chocar contra o telhado de um prédio na cidade de Nahariya, no norte de Israel.

Os militares alertaram nas mídias sociais que planejavam atingir instalações do Hezbollah no sul de Beirute antes dos ataques que fontes de segurança no Líbano disseram que demoliram dois blocos de apartamentos. Depois, a IDF disse que havia atingido centros de comando "deliberadamente embutidos entre prédios civis".

No sábado, ele realizou um dos seus ataques mais mortais e poderosos no centro de Beirute.

O Ministério da Saúde do Líbano aumentou no domingo o número de mortos de 20 para 29. Ele disse que 84 pessoas foram mortas no sábado, elevando o número de mortos para 3.754 desde outubro de 2023.

As IDF não comentaram o ataque de sábado na capital nem disseram o que atacaram.

Israel lançou uma ofensiva contra o Hezbollah apoiado pelo Irã em setembro, atacando o sul, o Vale do Bekaa e os subúrbios ao sul de Beirute com ataques aéreos após quase um ano de hostilidades desencadeadas pela guerra de Gaza.

(Reportagem de Laila Bassam em Beirute; Crispian Balmer e Jonathan Saul em Jerusalém; Suleiman al-Khalidi em Amã, Adam Makary e Menna Alaa El Din no Cairo)