Exército israelense diz que Hezbollah lançou cerca de 160 projéteis contra Israel

O movimento islamista libanês Hezbollah disparou, neste domingo (24), cerca de 160 projéteis contra Israel, informou o exército israelense, que disse ter interceptado alguns deles.

O Hezbollah reportou uma "operação complexa" e que disparou "uma salva de mísseis e um enxame de drones explosivos" contra um alvo militar em Tel Aviv, assim como uma série de mísseis contra a base da inteligência do exército em Glilot.

Em um comunicado em separado, o movimento pró-iraniano acrescentou ter lançado "um ataque aéreo utilizando um enxame de drones explosivos" contra uma base naval em Asdod, em um ataque incomum no sul de Israel desde o início da guerra aberta com este país, no fim de setembro.

O exército israelense informou que sirenes de alarme soaram em várias regiões de Israel, entre eles o subúrbio de Tel Aviv, e que até as 15h locais (10h de Brasília) deste domingo, cerca de 160 projéteis foram disparados "pela organização terrorista Hezbollah" contra Israel, afirmou. Alguns dos projéteis foram derrubados, acrescentou.

Segundo o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, e hospitais, várias pessoas ficaram feridas, uma delas em estado muito grave.

