Yamandú Orsi, pupilo do ícone da esquerda José "Pepe" Mujica, é o novo presidente do Uruguai, depois de vencer o segundo turno neste domingo (24) contra o candidato do partido governista de centro-direita Álvaro Delgado, segundo resultados oficiais.

Com 94,4% dos circuitos eleitorais apurados, Orsi obteve 1.123.420 votos, contra 1.042.001 de Delgado, informou o Tribunal Eleitoral.

