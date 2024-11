Donald Trump Jr. ajuda seu pai a escolher gabinete mais controverso dos tempos moderno

Por Alexandra Ulmer

(Reuters) - Donald Trump Jr. tem sido o membro mais influente da família Trump na transição, à medida que o presidente eleito constrói o gabinete mais controverso da história moderna dos Estados Unidos, de acordo com meia dúzia de fontes com conhecimento do papel do filho, que vem dando preferência a peças leais a Trump, mas inexperientes, em detrimento de candidatos mais qualificados para cargos importantes do governo.

Trump, que preza ferozmente pela lealdade, há muito tempo vem confiando nos membros de sua família para obter conselhos políticos, mas sabe-se que o parente que ele ouve costuma variar.

Desta vez, é Don Jr. quem tem ajudado candidatos ao gabinete a afundar ou a se destacar - desde a defesa ao senador JD Vance como companheiro de chapa de Trump até o veto à entrada do ex-secretário de Estado Mike Pompeo no gabinete, de acordo com as fontes consultadas, que incluem doadores de campanha, amigos pessoais e aliados políticos.

Don Jr. deve se juntar ao fundo conservador de capital de risco 1789 Capital, embora uma das fontes tenha dito que ele continuará apresentando seu podcast voltado à política e apoiando candidatos que defendam a marca política de Trump.

Ele aconselhará seu pai na Casa Branca, acrescentou a fonte, embora tenha alertado que é improvável que Don Jr. esteja envolvido nas deliberações cotidianas de governo.

Don Jr. e a equipe de transição Trump-Vance não responderam a uma solicitação de comentário.

Além de garantir que os candidatos sejam leais ao pai, Don Jr. normalmente procura concorrentes que adotem uma visão de mundo anti-establishment, incluindo políticas econômicas protecionistas e uma redução nas intervenções militares e na ajuda externa, de acordo com algumas fontes e os próprios comentários de Don Jr. no site de mídia social X e em público.

Dois dos candidatos defendidos por Don Jr. podem enfrentar um difícil processo de confirmação no Senado: Robert F. Kennedy Jr., que Trump planeja nomear como a principal autoridade de saúde dos EUA, e Tulsi Gabbard, que Trump planeja nomear como chefe de inteligência.

Kennedy é uma ativista ambiental que espalhou desinformação sobre vacinas. Gabbard, uma ex-congressista democrata, deu a entender que o presidente russo Vladimir Putin tinha motivos válidos para invadir a Ucrânia e gerou polêmica quando se encontrou com o presidente sírio Bashar al-Assad no meio de sua repressão sangrenta a dissidentes em 2017.

(Reportagem de Alexandra Ulmer, reportagem adicional de Svea Herbst-Bayliss e Aram Roston)