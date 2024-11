No Canal UOL na TV, domingo é dia de churrasco, futebol e melhores notícias

Cansado de ver sempre a mesma programação nos seus domingos? O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com um conteúdo abrangente, que leva o melhor do jornalismo e muito entretenimento para a sala da sua casa.

Às 8h, você pode conferir Otaviano Costa conversando com convidados especiais no Otalab. Às 9h, Isa Scherer te leva para passeios culinários cheios de estilo e, já que estamos falando de comida, que tal aprender as melhores técnicas para assar uma carne no Vai Ter Churras, às 10h30?

A programação especial segue o dia todo, com destaque para a edição dominical ao vivo do UOL News, às 17h, e, em seguida, às 18h30, o programa Fim de Papo, com craques do jornalismo esportivo analisando os jogos da 35ª rodada do Brasileirão.

Apresentado por Luiza Oliveira, o programa reunirá os comentaristas Renato Maurício Prado, Casagrande e Milly Lacombe. Esse time de especialistas discutirá a disputa pelo título, a briga por uma na Libertadores e a luta contra o rebaixamento para a série B.

A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. Ao todo, são cerca de 40 atrações na grade de programação.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: