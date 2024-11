'Mais decorada do mundo': casa em SC celebra Natal com 880 mil lâmpadas

"Sei que muita gente diz que o Natal perdeu a graça, mas nós é que deixamos de fazer graça no Natal." A frase é de Martim Grodiski, 55, que é responsável pela decoração de uma casa que atrai atenção de turistas de todo o Brasil. De Blumenau (SC), a família usa 880 mil lâmpadas para enfeitar a residência — cerca de 10 mil a mais do que no ano passado.

Passeio gratuito, qualquer pessoa pode entrar na área de decoração no terreno de 1.400 m², que inclui presépio, árvore de Natal e um trenó —só não é possível entrar na casa. "Gosto de deixar as pessoas à vontade", fala Martim ao UOL.

O eletricista tem orgulho da tradição que começou nos anos 1990. "Minha família sempre viveu a magia do Natal, desde criança enfeitamos tudo. Começamos lá em 1996."

Conta de luz chega a R$ 7.000

Assim que chega o dia 6 de janeiro, toda a decoração é retirada da casa. Logo na sequência, a família já começa a pensar como será a decoração do ano. Aliás, pai, mãe e os três filhos, além de vizinhos e um funcionário contratado, fazem parte da montagem.

Em fevereiro, começamos a preparar o material para o Natal. Neste ano, iniciamos em 3 de agosto a montagem das partes que ficam debaixo do telhado e no presépio, onde não pega muito sol. Até o final de setembro e outubro, fomos para os telhados e para a parte na rua. Martim Grodiski

Visão aérea da casa à noite, em Blumenau (SC) Imagem: Arquivo pessoal

De novembro a janeiro, período em que as luzes são acendidas diariamente, a previsão é que a conta de luz chegue a quase R$ 7.000. "Temos uma caixinha de contribuição que ajuda em 20% dos gastos. O restante do valor sai do nosso bolso", conta.

Rua fechada e com segurança

A inauguração da casa ocorreu no dia 15 de novembro e teve mais de 3.000 pessoas só para ver as luzes se acendendo. "A Polícia Militar que fez essa conta. Como tem alvará para fechar a rua, eles precisam fazer a segurança e ronda por aqui", explica Martim.

Imagem: Arquivo pessoal

O eletricista diz que, assim que começaram com a a "atração", achava engraçado as pessoas parando na frente para tirar foto. Os moradores se reuniam e faziam festa, com comida e presentes para as crianças.