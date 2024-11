'Cabe muita coisa': organizador para banco de carro está por menos de R$ 20

Vai viajar com a família toda e quer otimizar o espaço no carro? O Guia de Compras UOL achou um organizador para o encosto do banco do carro, que contém diferentes compartimentos para levar diversos itens. O produto está com desconto de 76%, custando R$ 19 na Shopee.

De acordo com o fabricante, este organizador é composto por materiais duráveis, que protegem o estofamento do assento do carro. Confira mais informações sobre o produto e o que diz quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o organizador?

É à prova d'água;

Promete proteger o estofamento do banco de arranhões, derramamentos, desgastes, manchas e sujeiras;

Fácil de limpar: o organizador pode ser higienizado com um pano úmido e conta com um revestimento lavável, permitindo até mesmo a lavagem na máquina;

Com bolsos para garrafas e copos, além de espaço para tablet, alimentos e brinquedos;

Adequado para a maioria dos carros e SUV;

Possui fivela superior e inferior ajustáveis.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o organizador tem quatro mil avaliações, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, as vantagens desse produto são o tamanho, qualidade do material e conforto.

Produto muito bom, material bem resistente, tamanho ideal e cabe muita coisa. Vai ajudar muito na organização do carro, gostei bastante, podem comprar sem medo. Ótimo preço e chegou bem rápido, perfeito. Tatiana Ribeiro

Ótimo material, tem regulagem nos cintos para se adaptar a qualquer banco de carro, dá para ficar tudo ao alcance da criança e organizado. Amei, amei! Chegou bem rápido também, o vendedor foi muito ágil no envio. Jenny

Eu estava com medo do material ser fraco, mas a qualidade me surpreendeu! Dá pra apertar bem para que ele fique justinho no banco. Coube o meu iPad sem a capinha. Fiquei muito feliz com a compra, meu único arrependimento foi ter comprado apenas um porque é um presente muito útil e o valor pago compensou! O único ponto desfavorável é que o vendedor demorou 6 dias para postar, mas fora isso, foi uma das melhores compras que já fiz por aqui. Giovanna

Vamos fazer uma viagem longa com as crianças e vai quebrar um galho pra colocar brinquedos e água pra eles, até coisa de comer dá pra colocar. As tiras eu achei que iam incomodar para encostar na parte da frente do banco, mas não incomodaram em nada. Mariane da Silva

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores sobre o organizador são as fivelas de ajuste e bolsos pequenos. Confira os comentários avaliativos:

O produto é bom, mas não se parece com o anúncio. Não veio com a alça com ajuste em cima e, na parte de baixo, também não veio alça com o fecho. Vi

É funcional, mas não fica igual a imagem, achei as alças frágeis. O ideal é ir ajustando de acordo com seu veículo. Daisy Lima

Muito útil, porém tem os bolsos um pouco pequenos e as laterais ficam caindo por não ter o cinto como em cima e embaixo. Jeiel

