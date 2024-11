Prova do concurso unificado do TSE será em 2 turnos; saiba como se preparar

Cerca de 637,7 mil pessoas se inscreveram para o concurso unificado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e devem fazer a prova que está prevista para o dia 8 de dezembro. a prova será realizada em dois períodos: manhã e à tarde. Saiba como será a prova e como se preparar neste curto tempo. Mas, antes, entenda o que é este concurso unificado.

O que é o concurso unificado do TSE

Concurso é para TSE + 26 TREs. O concurso unificado da Justiça Eleitoral reúne o TSE e 26 Tribunais Regionais Eleitorais (exceto o TRE-TO).

Serão preenchidas 412 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Todas as vagas são de nível superior, para os cargos de técnico judiciário e de analista judiciário, com salários que variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

As inscrições foram encerradas em 18 de julho. Houve cerca de 637,7 mil inscritos no concurso. No ato da inscrição, o candidato deveria ter indicado o cargo pretendido, o Tribunal Eleitoral e a cidade para realização das provas.

A primeira edição do TSE Unificado ocorreu em 2006. Naquela ocasião, foram ofertadas vagas para o TSE, TRE-AC, TRE-RO, TRE-RJ e TRE-RR. O último concurso do TSE foi realizado em 2011, com provas em 2012, para os cargos de técnico e analista judiciário.

Como serão as provas?

Será realizado um único dia de prova. A data prevista é 8 de dezembro. Serão provas objetivas e discursivas. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. A banca organizadora é o Cebraspe.

As provas serão divididas em dois períodos. Na parte da manhã, farão a prova os candidatos para os cargos de analista judiciário, de todas as especialidades, entre elas estão tecnologia da informação, enfermagem, contabilidade, medicina e psicologia, entre outras. A duração será de 4h30. Na parte da tarde, é a vez de os candidatos aos cargos de técnico judiciário fazerem a prova. A duração é de 3h30.

A prova objetiva será para todos os cargos. Terá 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos (peso 1) e 70 de conhecimentos específicos (peso 2). Valerá 190 pontos.

Já a prova discursiva será apenas para os cargos de analista judiciário, de todas as especialidades. Ela valerá 50 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, sobre temas relacionados a conhecimentos específicos.

"O candidato que fez a inscrição para os dois cargos [técnico judiciário e de analista judiciário] vai poder fazer as duas provas, já que elas serão aplicadas em turnos distintos", diz Patrícia Manzato, professora do Estratégia Concursos, grupo educacional especialista em concursos públicos. Segundo ela, para cada cargo e especialidade, é um tipo de prova. As provas abordam temas diferentes de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.

Posteriormente, haverá uma fase de teste de aptidão física. Será aplicado somente aos candidatos para o cargo de técnico judiciário, na especialidade de agente da polícia judicial. Eles serão avaliados por meio dos seguintes testes: flexão de braço, flexão abdominal e corrida de 12 minutos. Tem caráter eliminatório.

Os candidatos aos cargos de analista judiciário terão a etapa de avaliação de títulos. A etapa valerá até 10 pontos. É classificatória.

Como se preparar para a prova unificada

Para uma rotina de estudos:

Fracione as sessões de estudo. Organize seu dia em blocos de estudo, alternando disciplinas de maior peso com aquelas que exigem mais foco.

Não ultrapasse 1h15/1h30 de estudo para cada sessão de estudo. Tenha pausas de 10 minutos entre elas "para não sobrecarregar o cérebro", segundo Patrícia.

Organize as revisões e as sessões de questões em um ciclo. "Isso ajuda para que você não fique muitos dias sem tratar uma disciplina importante", diz Patrícia. "Por exemplo, se direito eleitoral, administração e português são os pilares, estude essas matérias mais dias da semana", afirma.

Para quem trabalha ou tem uma rotina pesada, utilize as primeiras horas do dia para estudar matérias mais densas, pois seu cérebro estará mais descansado. Ao longo do dia e à noite, faça as disciplinas mais fáceis.

Patrícia Manzato, professora do Estratégia Concursos

Estratégia para potencializar os estudos até a prova:

Foque em revisão por meio de questões. Para isso utilize questões da banca Cebraspe, que é a banca que aplicará a prova. Para Patrícia, isso ajuda a entender o estilo das perguntas e como são cobradas as matérias. "Fazer questões é uma maneira eficiente de revisar conteúdos e identificar fraquezas", afirma.

Faça mapas mentais e resumos para consolidar o que já foi estudado. Use mapas mentais para visualizar melhor os tópicos importantes, especialmente nas disciplinas de conhecimentos específicos. "Revisões mais visuais ajudam na memorização rápida", afirma.

Descanso é parte do planejamento: Não subestime a importância do sono e do descanso. O cérebro precisa de tempo para consolidar o que você estudou. Então, tenha boas noites de sono e intervalos curtos, mas efetivos, durante o dia.

Patrícia Manzato, professora do Estratégia Concursos

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.