Olympique de Marselha reage, vence Lens e se mantém em 3º no Francês

Duas semanas depois de uma derrota dolorosa em casa diante do Auxerre, o Olympique de Marselha reagiu e venceu o Lens como visitante por 3 a 1 neste sábado (23), pela 12ª rodada do Campeonato Francês.

A vitória no estádio Bollaert mantém o Olympique na terceira posição com 23 pontos, três atrás do vice-líder Monaco. A liderança isolada é do Paris Saint-Germain (32 pontos).

O time de Marselha começou a construir o resultado com os gols de Valentin Rongier (49') e do brasileiro Luis Henrique (57').

Angelo Fulgini descontou para o Lens (80'), que chegou a mandar a bola para as redes com Remy Labeau-Lascary, mas o lance foi anulado por uma falta apontada pelo VAR no início da jogada.

Pouco depois, Pierre-Emile Hojbjerg deu alívio ao Olympique fazerndo o terceiro em cobrança de falta.

"Conseguimos levantar o ânimo depois dessa derrota para o Auxerre, que foi difícil para nós. Foi um golpe duro, mas hoje demos uma resposta importante, que demonstra nossa personalidade", comemorou o técnico Roberto De Zerbi.

Nos outros jogos deste sábado, o Lyon (5º) empatou em 1 a 1 em sua visita ao Reims (6º), enquanto o Saint-Etienne (13º) venceu o lanterna Montpellier por 1 a 0.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Brest 3 - 2

PSG - Toulouse 3 - 0

- Sábado:

Lens - Olympique de Marselha 1 - 3

Saint-Etienne - Montpellier 1 - 0

Reims - Lyon 1 - 1

- Domingo:

(11h00) Lille - Rennes

(13h00) Nantes - Le Havre

Auxerre - Angers

(16h45) Nice - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 32 12 10 2 0 36 10 26

2. Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11

3. Olympique de Marselha 23 12 7 2 3 27 16 11

4. Lille 19 11 5 4 2 18 11 7

5. Lyon 19 12 5 4 3 19 16 3

6. Reims 18 12 5 3 4 20 16 4

7. Nice 17 11 4 5 2 21 11 10

8. Lens 17 12 4 5 3 13 12 1

9. Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1

10. Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1

11. Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2

12. Brest 13 12 4 1 7 16 22 -6

13. Saint-Etienne 13 12 4 1 7 11 25 -14

14. Rennes 11 11 3 2 6 13 18 -5

15. Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3

16. Angers 10 11 2 4 5 13 20 -7

17. Le Havre 9 11 3 0 8 8 23 -15

18. Montpellier 7 12 2 1 9 11 32 -21

rbo/bdu/dr/ma/cl/cb

© Agence France-Presse