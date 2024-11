O groove ensolarado de "Túnel Acústico", novo álbum de Marcos Valle

Monumento da música brasileira, Marcos Valle criou um estilo único e incomparável, que atravessa décadas e conquista a nova geração de fãs. A estrela que se libertou da bossa nova para se aventurar pelo funk americano e criar um ensolarado groove, está de volta com o álbum "Túnel Acústico".

Marcos Valle é um daqueles artistas que revoluciona os códigos da música se reinventando incansavelmente. Da bossa nova à festa funky, esse renomado artista venceu as imposições musicais, mas também ditatoriais do Brasil durante o Regime Militar, quando se exilou nos Estados Unidos. Foi lá que internacionalizou seu estilo e fez suas composições rodarem o mundo.

Nas décadas de 1980 e 1990 se tornou referência de DJs ingleses e hoje influencia a nova geração de artistas, como Emicida, Bem Gil e Tom Misch, com quem realizou parcerias recentemente. Seu novo álbum, "Túnel Acústico", cheio de calor e boas vibrações, tem tudo para embalar o verão brasileiro. A Programação Musical da RFI escolheu a faixa "Bora meu bem" para a sua playlist mensal e para essa edição do Balada Musical.

