O estresse está deixando meu cabelo grisalho?

A resposta simples à pergunta do título é sim. O momento da vida em que começamos a ficar grisalhos varia muito de acordo com a genética. Os primeiros cabelos brancos geralmente aparecem entre os 20 e 50 anos.

Para os homens, os fios grisalhos normalmente começam nas têmporas e nas costeletas. Nas mulheres, tendem a iniciar o branqueamento na linha do cabelo, especialmente na parte da frente da cabeça.

O envelhecimento mais rápido costuma ocorrer entre os 50 e 60 anos. Mas, há alguma coisa que acontece conosco e faz acelerar o processo? Podemos retardar isso?

Você, provavelmente, já ouviu falar que o estresse pode fazer seu cabelo ficar grisalho — e que isso não vale para os ruivos.

Também deve desconfiar que arrancar ou tingir os fios pode levar à cabeça branca. Aqui está o que a ciência diz.

O que dá cor ao cabelo?

Cada fio de cabelo é produzido por um folículo capilar, uma abertura em forma de túnel na pele. Os folículos contêm dois tipos diferentes de células-tronco:

queratinócitos, que produzem queratina, a proteína que forma e regenera os fios de cabelo;

melanócitos, que produzem melanina, o pigmento que dá cor ao cabelo e à pele.

Existem dois tipos principais de melanina que determinam a cor do cabelo. A eumelanina é um pigmento marrom-escuro e, a feomelanina, é um pigmento amarelo-avermelhado.

A quantidade de diferentes pigmentos determina a cor do cabelo. Os pretos e castanhos têm, principalmente, eumelanina. Os ruivos têm mais feomelanina e, os loiros, têm apenas uma pequena quantidade de ambos.

Então, o que faz com que nossos cabelos fiquem grisalhos?

À medida que envelhecemos, é normal que as células se tornem menos ativas.

No folículo capilar, isso significa que as células-tronco produzem menos melanina — deixando-nos grisalhos — e menos queratina, causando afinamento e queda de cabelo.

Como menos melanina é produzida, há menos pigmento para dar cor. Fios grisalhos têm muito pouca melanina, enquanto o cabelo branco não tem mais nenhuma.

Cabelos despigmentados parecem cinza, brancos ou prateados porque a luz reflete na queratina, que é amarelo-claro.

O fio grisalho é mais grosso, áspero e rígido do que o cabelo com pigmento. Isso ocorre porque o formato do folículo capilar torna-se irregular à medida que as células-tronco mudam com a idade.

Curiosamente, os grisalhos também crescem mais rápido do que os pigmentados, mas consomem mais energia no processo.

O estresse pode deixar nossos cabelos grisalhos?

Sim, o estresse pode fazer com que seu cabelo fique grisalho. Isso acontece quando o estresse oxidativo danifica os folículos capilares e as células-tronco e os impede de produzir melanina.

Estresse oxidativo é um desequilíbrio entre um número excessivo de substâncias químicas radicais livres prejudiciais e um número insuficiente de substâncias químicas antioxidantes protetoras no corpo. Pode ser causado por estresse psicológico ou emocional, bem como por doenças autoimunes.

Fatores ambientais, como a exposição aos raios UV e à poluição, além de tabagismo e alguns medicamentos, também podem desempenhar um papel importante.

Os melanócitos são mais suscetíveis a danos do que os queratinócitos devido às etapas complexas da produção de melanina.

Isso explica por que o envelhecimento e o estresse geralmente causam o embranquecimento do cabelo antes da queda.

Alguns cientistas conseguiram vincular seções menos pigmentadas de um fio de cabelo a eventos estressantes na vida de uma pessoa.

Em mais jovens, cujas células-tronco ainda produziam melanina, a cor voltava ao cabelo após o evento estressante passar.

4 ideias populares sobre cabelos grisalhos -- e o que a ciência diz

1. Arrancar um fio branco faz com que outros cresçam no lugar?

Não. Quando você arranca um fio de cabelo, pode notar um pequeno bulbo na ponta que estava preso ao couro cabeludo.

Esta é a raiz. Ela cresce a partir do folículo piloso.

Arrancar um pelo puxa a raiz para fora do folículo. Mas o folículo em si é a abertura na sua pele e não pode ser arrancado.

Cada folículo capilar só pode produzir um único fio de cabelo.

É possível que arrancá-los frequentemente faça com que seus cabelos fiquem grisalhos mais cedo, caso as células que produzem melanina sejam danificadas ou exauridas devido ao crescimento excessivo.

2. Meu cabelo pode ficar grisalho da noite para o dia?

Diz a lenda que rainha francesa Maria Antonieta (1755-1793) ficou com a cabeça completamente branca na noite anterior em que foi para a guilhotina - mas isso é um mito.

Não é possível que o cabelo fique grisalho da noite para o dia, como na lenda sobre Maria Antonieta. Yann Caradec/Wikimedia. CC BY-NC-SA, CC BY-NC-SA

A melanina nos fios de cabelo é quimicamente estável, o que significa que ela não pode se transformar instantaneamente.

O estresse psicológico agudo esgota rapidamente as células-tronco dos melanócitos em camundongos.

Mas, o efeito não aparece imediatamente. Em vez disso, os cabelos grisalhos se tornam visíveis à medida que o fio cresce - a uma taxa de cerca de 1 cm por mês.

Nem todos os cabelos estão em fase de crescimento ao mesmo tempo, o que significa que eles não podem ficar todos esbranquiçados simultaneamente.

3. A tintura fará com que meu cabelo fique grisalho mais rápido?

Isso depende da tintura.

Os corantes temporários e semipermanentes não devem causar acinzentamento precoce porque eles apenas revestem o fio de cabelo sem alterar a estrutura.

Mas os produtos permanentes causam uma reação química no cabelo, porque usa um agente oxidante, como o peróxido de hidrogênio.

O acúmulo de peróxido de hidrogênio e de outros produtos químicos presentes na tintura capilar no folículo piloso pode danificar os melanócitos e queratinócitos, e causar o embranquecimento e a queda de cabelo.

4. É verdade que os ruivos não ficam grisalhos?

Pessoas com cabelos ruivos também perdem melanina à medida que envelhecem, mas, de forma diferente daquelas com cabelos pretos ou castanhos.

Isso ocorre porque os pigmentos vermelho-amarelo e marrom-escuro são quimicamente diferentes.

A produção do pigmento marrom-escuro eumelanina é mais complexa e consome mais energia, o que o torna mais suscetível a danos.

Produzir o pigmento vermelho-amarelo (feomelanina) causa menos estresse oxidativo e é mais simples. Isso significa que é mais fácil para as células-tronco continuarem a produzir feomelanina, mesmo que reduzam sua atividade com o envelhecimento.

O cabelo ruivo tende a desbotar para loiro-morango e branco-prateado.

A cor cinza é devido à menor atividade de eumelanina, portanto é mais comum em pessoas com cabelo preto e castanho.

Sua genética determina quando você começará a ficar grisalho.

Mas você pode evitar o acinzentamento prematuro mantendo-se saudável, reduzindo o estresse e evitando o fumo, o excesso de álcool e a exposição aos raios UV (ultravioleta).

Manter uma dieta saudável também pode ajudar porque a vitamina B12, o cobre, o ferro, o cálcio e o zinco influenciam a produção de melanina e a pigmentação do cabelo.

Theresa Larkin, Professor Associado de Ciências Médicas, Universidade de Wollongong

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original aqui.