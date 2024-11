Marinha resgata tripulante com suspeita de derrame em navio próximo ao RJ

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher foi resgatada de um navio mercante que estava a 1,2 mil km da costa brasileira na madrugada deste sábado (23). Com um helicóptero e uma fragata, a Marinha do Brasil prevê pouso para às 2h deste domingo (24).

O que aconteceu

A suspeita é que a tripulante brasileira tenha sofrido um derrame. Resgate começou às 4h deste sábado, com o auxílio da Fragata Independência — embarcação do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Ela começou a ser transferida para a costa do Rio de Janeiro com ajuda do helicóptero da embarcação. O local escolhido foi terra mais próxima da região onde o navio mercante "Atlantic Zonda" estava, a 1200 km de distância.

"A tripulante foi resgatada pelo helicóptero do navio e trazida para a Fragata", informou a Marinha. Após o resgate, a aeronave regressou com a mulher que é aguardada no Comando da Força Aeronaval, em São Pedro D'Aldeia (RJ). A previsão de chegada está para às 2h deste domingo (24).