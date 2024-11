Homem tenta sequestrar criança que andava com babá em rua de SP; veja vídeo

Um homem tentou sequestrar uma criança de três anos que andava na rua com a babá, na zona norte de São Paulo, na última quarta-feira (20). A ação foi filmada por câmeras de segurança.

O que aconteceu

Homem se aproxima e segue a babá e a criança. As imagens mostram o momento em que o homem começa a seguir a babá e a criança, na avenida Nossa Senhora do Ó, no bairro do Limão. Ele se aproxima e tenta interagir com o garoto, que se afasta.

Mulher pega a criança no colo, e é seguida pelo homem. Com a criança no colo, a babá segue em outra direção, mas o homem continua seguindo os dois. Ele coloca a mão no ombro da mulher, que se esquiva.

Ele empurra a mulher e a criança para o canteiro. O homem pega a mulher pelos cabelos e a empurra no canteiro. Ela tenta se levantar e é chutada pelo agressor.

O homem pega a criança no colo e sai andando. Outro homem sai correndo e segura o suspeito no meio da rua.

A babá consegue se levantar e puxa a criança. O homem ainda segura a criança e puxa seu cabelo. A babá consegue pegar o menino e sai correndo, enquanto o outro homem ainda segura o agressor.

Homem de 29 anos foi preso. Na sexta-feira (22), a polícia prendeu um homem suspeito de tentativa de sequestro. Ele continua preso. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que a mãe da criança e uma testemunha foram ouvidas, e que a polícia segue investigando o caso.

O delegado responsável pelo caso afirmou que a família não conhece o suspeito. Em entrevista do Estadão o responsável pela investigação, delegado Luiz Eduardo, do 40º Distrito Policial disse que por se tratar de um sequestro de menor de 18, a tentativa de sequestro é ainda mais grave.