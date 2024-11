Golpe da CNH cassada: avisos pelo celular enganam motoristas desprevenidos

Diversos Detrans (Departamentos Estaduais de Trânsito) em todo o Brasil têm alertado motoristas sobre um novo golpe envolvendo mensagens de SMS falsas. Elas indicam que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do destinatário está suspensa ou em processo de cassação e direcionam o usuário para um link falso para regularizar a situação.

Ao preencher os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor e supostas informações da infração cometida e valores, além de um campo com a opção "regularizar". Os criminosos enviam essas mensagens com o intuito de induzir os motoristas a clicar no link, onde são solicitados dados pessoais e, em alguns casos, pagamentos fraudulentos.

Há alertas e casos registrados nos estados do Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Roraima, Pernambuco, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Bahia, Acre, Rondônia, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A Associação Nacional dos Detrans (AND), por meio de nota assinada pelo presidente Givaldo Vieira, reforça a importância de verificar a veracidade das notificações recebidas.

"Os contatos dos Detrans com os condutores e proprietários de veículos são realizados pelos canais oficiais, que são amplamente divulgados por órgão de trânsito estadual. É fundamental que o cidadão acesse os sites oficiais dos Detrans para consultar se há infração registrada no veículo ou até mesmo processo de suspensão ou cassação aberto contra a pessoa", disse Vieira.

A AND também divulgou que os contatos oficiais com os condutores são feitos por correspondência via Correios, por meio de correspondência registrada, ou editais publicados nos Diários Oficiais. Outra forma é o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para quem utiliza o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Ainda não há dados oficiais sobre a quantidade exata de casos denunciados desse tipo de golpe. Apesar das muitas denúncias, muitos casos não são reportados, o que dificulta a obtenção de um número preciso.

No entanto, essas mensagens de SMS que simulam notificações sobre a suspensão da CNH têm se tornado cada vez mais comuns. Os Detrans estaduais relatam vários casos de motoristas que caíram nesse golpe, efetuando pagamentos fraudulentos. As entidades alertam a denunciar qualquer tentativa de golpe à Ouvidoria do Detran ou à polícia do estado.

