Gol anuncia nova rota semanal entre Curitiba e Maringá

A Gol Linhas Aéreas anunciou o lançamento de uma nova rota que liga Curitiba (PR) a terceira maior cidade do Estado, Maringá. O voo será semanal, aos sábados, e passa a operar a partir do dia 21 de dezembro. A partir do dia 3 de fevereiro de 2025, a frequência passará a ser de três vezes na semana.

O voo de Curitiba para Maringá tem partida programada às 22 horas, com chegada às 23h05. O retorno está previsto para decolar do Aeroporto Internacional de Maringá às 23h45, com pouso em Curitiba à 0h40.

As rotas são operadas com a aeronave Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

No último trimestre de 2024, a Gol aumentou a oferta de assentos em mais de 5 mil, na comparação ao mesmo período do ano anterior.

Esse crescimento continua durante a alta temporada de verão, de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, com um aumento de 15% na oferta de assentos.

A companhia enfrenta um processo similar a uma recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11).

Nesse mês, o CEO da empresa, Celso Ferrer, afirmou que a Gol planeja submeter o plano de reorganização ao tribunal competente antes do final de 2024 e concluir o processo de reestruturação até o final de abril de 2025.