Fred Martins e Marcos Suzano unem talentos em 'Barbarizando Geral', um álbum de 'samba de resistência'

O cantor e compositor Fred Martins, com 14 anos de experiência na música entre Portugal e Espanha, e o renomado percussionista Marcos Suzano, um dos músicos mais respeitados do Brasil, apresentam o álbum "Barbarizando Geral". Este projeto artístico traz um repertório que mescla crítica social e celebração da vida, oferecendo uma obra relevante no contexto cultural brasileiro atual.

Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Portugal

Martins expressou à RFI sua empolgação com a colaboração. "Foi uma honra trabalhar junto com o Suzano neste disco. Ele é um músico muito inquieto, sempre em busca de novos caminhos. Sendo este um disco de samba, algumas das opções que ele sugeriu foram desafiadoras para mim. Muitas vezes, tive que recriar arranjos da guitarra e, consequentemente, do canto para obter o resultado orgânico da interpretação de algumas canções. Foi, sem dúvida, um ganho muito interessante", explica o artista radicado em Portugal.

Samba com Temáticas Relevantes

O álbum reflete a conexão cultural entre Brasil e Europa, e foi gravado simultaneamente em Lisboa e no Rio de Janeiro. Martins e Suzano abordam temas relevantes como desigualdade social, autoritarismo e destruição ambiental. O trabalho surge da inquietação dos artistas diante do crescimento de um discurso ultraconservador que, segundo eles, promove o ódio e a violência na sociedade. "Eu vivi parte da ditadura brasileira e lembro muito bem do clima de autoritarismo. Assistir a este retrocesso é muito triste e inquietante. Este disco vem desse sentimento de tristeza e revolta", desabafa Suzano.

A obra provoca reflexão sobre as questões mais prementes da atualidade, trazendo uma fusão rica de ritmos afro-brasileiros e uma crítica contundente à realidade social contemporânea.

Martins destaca ainda o impacto da religiosidade fundamentalista no Brasil, que tem efeito drástico na vida cotidiana. "Trabalhar o disco em forma de samba não foi uma escolha consciente, mas o samba é nossa maior afirmação da base afro-brasileira. É uma resposta potente à opressão que nosso povo vive", acrescenta.

Ritmos afro-brasileiros e crítica social

"Barbarizando Geral" mescla samba com críticas contundentes, destacando a importância do samba como forma de resistência cultural. Dentre as faixas do álbum, destacam-se "Barbarizando Geral", "Senzala", "Madame Maldade" e "O Rancho da Seita Suicida", que criticam a negação da ciência e os perigos da desinformação. Uma das colaborações mais notáveis é "Além do qualquer", que mistura samba e tango, clamando por um mundo onde a arte e a justiça prevaleçam. O álbum também inclui o samba-de-breque "Ahmed", que oferece uma crítica bem-humorada sobre fake news envolvendo Chico Buarque, evidenciando a capacidade dos artistas de tratar tópicos sérios de forma leve e irônica.

"Barbarizando Geral" conta com a participação de diversos músicos, entre os quais Martín Sued (bandoneón), Sacha Ambak (teclados), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone), além de vozes de Nani Medeiros e do grupo MPB4. Martins explica que as escolhas para o álbum se basearam na admiração e afinidade, destacando a importância de contar com ídolos da música brasileira. "Contar com a MPB4, que é uma referência para mim, e a participação de Nani Medeiros, uma cantora jovem que admiro muito, acrescentou muito ao projeto", afirma o cantor que nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro.

A produção musical é uma co-criação entre Martins e Suzano, refletindo a expertise de ambos. A capa do álbum, desenhada pelo artista Márcio Oliveira, complementa a proposta estética e a temática das músicas, reforçando a conexão com a realidade social abordada.

"Barbarizando Geral", que foi editado pela Biscoito Fino, já está disponível nas plataformas digitais. O disco é uma expressão da resistência musical e uma chamada à reflexão em um momento crítico da sociedade.