Decretada prisão de 2º acusado de participar de assassinato de delator

A Justiça decretou a prisão temporária do segundo acusado de envolvimento na execução de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach. Trata-se de Matheus Augusto de Castro Mota, um comerciante de carros suspeito de fornecer os dois veículos usados pelos executores do crime. A reportagem não havia conseguido localizar a defesa do suspeito até a publicação deste texto.

Gritzbach foi morto no dia 8 de novembro na área de desembarque do Aeroporto de Cumbica, na Grande São Paulo. Dois homens encapuzados e armados com fuzis atiraram 27 vezes contra o delator do Primeiro Comando da capital (PCC), que foi atingido por dez tiros. Uma bala perdida matou o motorista de app Celso Araújo Sampaio de Novais.

Os criminosos estavam em um Gol preto, que foi abandonado em Guarulhos. Depois, usaram um Audi preto na fuga. E, por fim, a dupla apanhou um ônibus. Os dois até agora não foram identificados. A força-tarefa que investiga o crime cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a Mota, entre eles um sítio, onde um caseiro foi preso por porte ilegal de arma - um revólver.

Mota conseguiu escapar pouco antes de um dos lugares em que a polícia chegou. Ele já havia sido preso anteriormente sob a acusação de prestar o mesmo serviço para bandidos.

Busca por olheiro

Além de Mota, a polícia conseguiu na Justiça a decretação da prisão de Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos, que seria olheiro do PCC. Kauê estava no saguão do aeroporto e foi o responsável por identificar e apontar Gritzbach para os executores. A polícia tentou prendê-lo na terça-feira, mas ele conseguiu escapar.

Após o crime, Kauê saiu de São Paulo e se escondeu no Complexo do Alemão, no Rio. Dali, ele teria sido expulso por traficantes de drogas em razão da repercussão do caso e da decretação da sua prisão pela Justiça. O Estadão não conseguiu contato com sua defesa. Uma recompensa de R$ 50 mil foi oferecida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) para quem tiver informações sobre ele.

Policiais

Oito PMs investigados pela Corregedoria da corporação por fazer escolta para o delator foram afastados, incluindo os quatro que prestavam serviço para ele no dia do crime. A Corregedoria da Polícia Civil também investiga policiais citados no acordo de delação de Gritzbach com o Ministério Público.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.