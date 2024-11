Cruzeiro perde para Racing (3-1) e é vice da Sul-Americana

O Cruzeiro foi derrotado pelo Racing por 3 a 1 neste sábado (23), em Assunção, e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

Os argentinos terminaram o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, graças aos gols de Gastón Martirena (15') e Adrián Martínez (20').

Na volta do intervalo, o time mineiro diminuiu com Kaio Jorge (52'), mas nos acréscimos Roger Martínez (90'+5) decretou a vitória do Racing.

O clube argentino ficou com o troféu do segundo torneio de clubes mais importante do continente e uma premiação de US$ 6 milhões (R$ 34,8 milhões na cotação atual), uma consagração que chega depois de 36 anos sem um título internacional.

Diante de 45 mil torcedores, a maioria do Racing, o Cruzeiro pressionou em busca do empate até o final da partida, mas acabou sofrendo o terceiro gol em jogada de contra-ataque que terminou com o atacante colombiano Roger Martínez batendo cruzado para superar o goleiro Cássio (90'+5).

- Cruzeiro apagado no primeiro tempo -

O Racing começou num ritmo claramente mais acelerado que o do Cruzeiro. Logo aos três minutos, o time argentino teve um gol anulado com o auxílio do VAR por impedimento.

Pouco depois, Gastón Martirena recebeu pela direita e aparentemente tentou cruzar na área, mas a bola pegou efeito e foi direto para o gol encobrindo Cássio.

Pouco depois, Maximiliano Salas avançou pela esquerda e cruzou por baixo para Adrián Martínez fazer o segundo do Racing.

Sem conseguir reagir, o Cruzeiro foi para o intervalo em desvantagem com a esperança de se reorganizar para o segundo tempo.

- Cruzeiro volta melhor -

O time do técnico Fernando Diniz voltou mais determinado para a etapa final e conseguiu equilibrar as ações.

O gol não demorou a sair. Depois de grande jogada de Matheus Henrique, Kaio Jorge cabeceou, o goleiro Gabriel Arias rebateu, e o próprio camisa 9 pegou o rebote para marcar.

Foi o melhor momento do Cruzeiro, que pela primeira vez conseguiu envolver a defesa argentina.

A partir de então, o jogo se desenvolveu no meio-campo, com o Racing mais conservador e uma superioridade cruzeirense.

O gol de empate parecia próximo, enquanto o time brasileiro se lançava ao ataque cada vez mais.

Até que nos acréscimos, em um contra-ataque mortal, Roger Martínez invadiu a área para marcar e enterrar as esperanças do Cruzeiro.

"Eles conseguiram fazer dois gols, depois nós conseguimos acordar, jogar, terminar equilibrado no primeiro tempo. No segundo já voltamos com mais energia, conseguimos fazer o gol e entrar no jogo, conseguimos controlar um pouco o jogo, faltou um pouco mais de competência para fazer o segundo", reconheceu o volante Lucas Silva.

"É triste. É todo um trabalho que é construído. O Cruzeiro, como muitos falavam, estava acabado. Mas pelo contrário, mostramos a grandeza do clube, mostramos que nós somos capazes. Infelizmente, hoje não foi uma noite inspirada", lamentou Kaio Jorge.

O Cruzeiro é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, a quatro rodadas do fim, e não pode ser ultrapassado para se manter na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

-- Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2024 - Final

Estádio: General Pablo Rojas (Assunção)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Racing: Martirena (15'), Martínez (20'), Martínez (90'+5)

Cruzeiro: Kaio Jorge (52')

Cartões amarelos:

Racing: Basso (59'), Nardoni (81'), Di Cesare (83'), Martínez (90'+6)

Cruzeiro: Lucas Romero (42'), Lucas Silva (45'+3), Matheus Pereira (82')

Escalações:

Racing: Gabriel Arias (cap) - Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Agustín García, Gabriel Rojas - Juan Ignacio Martín, Santiago Sosa, Agustín Almendra (Bruno Zuculini 56') - Juan Fernando Quintero (Santiago Solari 87'), Adrián Emmanuel Martínez (Roger Martínez 75'), Maximiliano Salas. Técnico: Gustavo Costas.

Cruzeiro: Cássio - William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon (Kaique Kenji 85') - Gabriel Veron (Lautaro Díaz 79'), Lucas Romero (cap) (Álvaro Barreal 79'), Matheus Pereira, Walace (Lucas Silva 30'), Matheus Henrique - Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

hro/cl/cb

