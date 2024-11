Até 57% OFF: 10 camisas de time em oferta a partir de R$ 123; veja lista

A uma semana da Black Friday, os preços de camisas de times nacionais e internacionais já estão com descontos de até 57% OFF nos sites da Netshoes e Centauro. Dá para comprar camisas para torcer para seu clube do coração a partir de R$ 123,49.

São ofertas em modelos de times como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Internacional, Corinthians e Real Madrid. Veja a seleção completa:

Com o escudo do Palmeiras bordado no lado esquerdo;

É feita de tecido leve, macio e com tecnologia Drycell, que ajuda no conforto e na absorção de umidade.

Camisa com as tradicionais listras em branco e preto, além de detalhes em dourado;

Confeccionada em poliéster e elastano.

Camisa que celebra o elo "Made in Cotia: atletas e cidadãos" e faz homenagem aos jovens craques da base do clube;

É feita de tecido 100% poliéster.

Camisetas feitas de poliéster, de diferentes cores e tamanhos -- preços variam;

Têm tecnologia Dri-fit, que absorve o suor da pele e deixa quem usa mais seco e confortável.

Também é feita com tecido antiumidade, que absorve o suor e mantém a pele mais seca;

Tem gola V preta, com detalhe frontal em vermelho, além de escudo bordado do lado esquerdo.

Com gola careca;

Confeccionada em poliéster de alta qualidade, segundo o fabricante.

Tem gola V e mangas curtas;

Tecido composto 96% poliéster e 4% elastano.

Camisa com a tecnologia Aeroready, para manter a pele seca;

Também conta com gola careca e mangas curtas.

Possui o emblema do Grêmio do lado esquerdo e gola V;

Composição do tecido: 100% poliéster.

Camiseta predominantemente branca, com gola em V, e listras laterais nas mangas;

Feita com tecido antiumidade, que ajuda a manter a pele seca e confortável.

Com a tecnologia Aeroready, permite o controle da umidade;

Gola polo com botão.

Versão do uniforme oficial do clube para os jogos no Old Trafford;

É confeccionada com tecido de poliéster reciclado.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.