Hamas anuncia a morte de uma refém em Gaza

O braço armado do movimento palestino Hamas anunciou, neste sábado (23), que uma refém sequestrada durante o ataque de 7 de outubro de 2023 morreu em uma zona de combate no norte de Gaza, uma afirmação que o Exército israelense não confirmou.

O porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam, Abu Obeida, indicou em comunicado que a retomada do contato, interrompido durante várias semanas, com os guardas de reféns permitiu apurar que a mulher morreu em uma zona de operações do Exército israelense no norte do território palestino.

Não foram fornecidos detalhes sobre a data e local, a identidade da vítima ou as circunstâncias de sua morte. Questionado pela AFP, o Exército afirmou que estava examinando estas alegações.

Em 7 de outubro de 2023, milicianos atacaram o sul de Israel, matando 1.206 pessoas e sequestrando outras 251, segundo um relatório da AFP baseado em números oficiais israelenses, que incluem a morte de alguns reféns detidos pelo Hamas.

Dos 251 sequestrados, 97 permanecem cativos em Gaza, mas o Exército israelense estima que 34 morreram.

A ofensiva militar israelense de retaliação deixou ao menos 44.176 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, um número considerado confiável pela ONU.